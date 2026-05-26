Pháp luật

3 cựu Thẩm phán nhận tiền để cho các bị cáo hưởng án treo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhận tiền để cho 3 bị cáo được hưởng án treo, loạt thẩm phán ở Đắk Lắk bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu Thẩm phán về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" liên quan đến vụ án nhận tiền cho 3 bị cáo được hưởng án treo.

VKSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND Hà Nội để xét xử đối với 3 bị can; phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo đó, VKSND tối cao truy tố bị can Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) về các tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ"; truy tố bị can Trần Duy Đức (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Kim Khánh (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội "Môi giới hối lộ".

Cáo trạng xác định trong quá trình giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Gá bạc" và "Đánh bạc", với mục đích đưa hối lộ cho Thẩm phán để xin cho 3 bị cáo được hưởng án treo, Trần Duy Đức (Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột) đã nhận 490 triệu đồng và đưa cho Hoàng Kim Khánh (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 480 triệu đồng.

Cùng với đó, Khánh đã đưa cho Vũ Văn Tú - Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa 250 triệu đồng, đưa cho Nguyễn Thị Nga (Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 200 triệu đồng để tác động nhờ Tú giúp.

Ngày 20-5-2024, Vũ Văn Tú đã xét xử tuyên án cho 3 bị cáo được hưởng án treo theo thỏa thuận. Ngày 22-5-2024, Vũ Văn Tú đã đưa cho Nguyễn Thị Nga 200 triệu đồng để nhờ giúp không kháng nghị Bản án phúc thẩm; ngày 5-8-2024, Tú tiếp tục đưa cho Nga 50 triệu đồng để nhờ bác đơn kêu oan của bị cáo Trần Thị Thu An.

Tổng số tiền bị can Vũ Văn Tú nhận hối lộ 250 triệu đồng, đưa hối lộ 2 lần tổng số tiền 250 triệu đồng; bị can Trần Duy Đức môi giới hối lộ số tiền 490 triệu đồng, đã hưởng lợi 10 triệu đồng; bị can Hoàng Kim Khánh môi giới hối lộ số tiền 480 triệu đồng, đã hưởng lợi 30 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh, Vũ Văn Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến việc nhận tiền để xét xử phúc thẩm cho 3 bị cáo Quang, Bình, Tân được hưởng án treo.

Trước đó, ngày 24-12-2025, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và các tỉnh, thành phố khác. Trong đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nhóm 4 bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ" gồm: Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 7 năm tù; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) cùng bị phạt 3 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk cũ) 2 năm tù.

Cựu chánh án tìm cách "chạy án" giúp vợ là thẩm phán

(NLĐO)- Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ Nguyễn Xuân Hưng khai "thấy vợ buồn, trầm cảm" nên đi nhờ vả để "chạy án" nhằm giúp vợ được bổ nhiệm lại.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường lĩnh án 7 năm tù

(NLĐO)- Với cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị tuyên án 7 năm tù.

Cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường bị khởi tố

(NLĐO)- Với cáo buộc nhận hối lộ, cựu thẩm phán cao cấp, cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường vừa bị khởi tố.

môi giới hối lộ tổ chức đánh bạc cựu thẩm phán nhận hối lộ
    Thông báo