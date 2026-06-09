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Văn hóa - Văn nghệ

35 tác phẩm được trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025

Yến Anh

(NLĐO)- Vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi, 35 tác phẩm báo chí xuất sắc mang đậm tinh thần nhân văn, dấn thân và phụng sự đã được vinh danh.

Chiều 9-6, tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, tôn vinh 35 tác phẩm báo chí xuất sắc đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần phụng sự và thông điệp "Tốt đạo - Đẹp đời" đến cộng đồng.

35 tác phẩm được trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 - Ảnh 1.

Hòa thượng, TS Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Báo Công an TPHCM. Ảnh: Lan Anh

Theo Ban Tổ chức, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu rộng của giới báo chí trên cả nước. Phát động từ ngày 6-6-2025, đến ngày 5-1-2026 Ban tổ chức đã nhận được 948 tác phẩm. Tại vòng Chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 46 tác phẩm thuộc thể loại báo in - điện tử, 37 tác phẩm phát thanh - truyền hình, 17 tác phẩm ảnh báo chí để tiến hành thẩm định trao giải.

Theo đó, 35 tác phẩm của 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí được trao tặng Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm "Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" (20 bài) của nhóm tác giả: Thích Thanh Phương, Bùi Hữu Dược, Thích Minh Hải, Trần Ngọc Thoan, Phan Ngọc Dũng (Báo Công an TP Hồ Chí Minh).

35 tác phẩm được trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 - Ảnh 2.

Giải Nhất thể loại báo in - điện tử được trao cho tác phẩm "Theo dấu chân Phật hoàng" (5 kỳ) của tác giả Nguyễn Hoàng Dương, Báo Tiền Phong

Giải Nhất thể loại báo in - điện tử được trao cho tác phẩm "Theo dấu chân Phật hoàng" (5 kỳ) của tác giả Nguyễn Hoàng Dương (Báo Tiền Phong).

Giải Nhất thể loại phát thanh - truyền hình được trao cho tác phẩm "Nắng biên thùy" của nhóm tác giả: Ngô Thị Dung, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Khoa Mạnh Tùng (Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn).

Giải Ảnh báo chí: Không có giải Nhất, Giải Nhì được trao cho tác phẩm "Hàng nghìn người nghênh đón xá lợi đức Phật trên đường phố thủ đô" của tác giả Hoàng Giang Huy (Báo Vnexpress).

35 tác phẩm được trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 - Ảnh 3.

Tác giả Hoàng Giang Huy, Báo điện tử Vnexpress, nhận giải Nhì hạng mục Ảnh báo chí với tác phẩm "Hàng nghìn người nghênh đón xá lợi đức Phật trên đường phố thủ đô"

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải phụ ý nghĩa nhằm động viên các tác giả và cơ quan báo chí tích cực tham gia, trong đó có ba phần thưởng là chuyến hành hương tới các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ dự kiến tổ chức vào tháng 10-2026.

Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết, giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong việc truyền tải những giá trị nhân văn, nhân ái của Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ người làm báo trong việc lan tỏa các thông điệp thiện lành, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và xã hội tốt đẹp.

35 tác phẩm được trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 - Ảnh 4.

Các tác giả nhận giải thưởng thưởng là chuyến hành hương tới các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ dự kiến tổ chức vào tháng 10-2026

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham dự mà còn ở chất lượng chuyên môn và chiều sâu nội dung. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động đời sống Phật giáo, kết nối các giá trị đạo đức truyền thống với những vấn đề xã hội đương đại dưới góc nhìn nhân văn, tỉnh thức và giàu tinh thần trách nhiệm cộng đồng. 

"Nếu mùa giải đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt phong trào, thì mùa giải năm nay cho thấy bước chuyển rõ nét về chiều sâu chuyên môn và giá trị học thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức, nhân văn và trách nhiệm xã hội"- Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.

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