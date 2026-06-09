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Thể thao

92 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026

Đào Tùng

(NLĐO) - Sân chơi thường niên của Hội Nhà báo TPHCM năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14-6, quy tụ 92 tay vợt là nhà báo, quản lý thể thao và doanh nghiệp

Hướng đến kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 nhằm tạo sân chơi thể thao, tăng cường giao lưu giữa những người làm báo và các đơn vị đồng hành.

92 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 - Ảnh 1.

Lễ bốc thăm Giải quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026

Giải năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 14-6 tại CLB Quần vợt Becamex, Trung tâm Thể thao cộng đồng, số 1 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương, TP HCM. Giải gồm 5 nội dung thi đấu: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam báo chí - doanh nghiệp.

Có tổng cộng 92 tay vợt của 18 cơ quan báo chí, hội nhà báo, Phòng PA83 Công an TP HCM, liên đoàn quần vợt các tỉnh, thành cùng nhiều doanh nghiệp đăng ký tham dự.

92 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM Dương Vũ Thông chủ trì lễ bốc thăm

Nhiều gương mặt quen thuộc trong làng báo và phong trào quần vợt sẽ góp mặt như Lê Hải, Vương Quyền, Đỗ Văn Lũy, Lê Phi Hùng, Dương Thanh Bá, Trần Ngọc Linh, Đỗ Hữu Lê Xuân Cường, Nguyễn Minh Vỹ, Phạm Minh Quang, Đỗ Văn Trường, Ngô Quang Hạnh... Bên cạnh đó còn có các tay vợt của Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM cùng nhiều doanh nhân yêu thích môn thể thao này.

92 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 - Ảnh 3.

Tay vợt Nguyễn Kiều Mỹ (LĐ Quần vợt - Pickleball TP HCM)

Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt lên đến 35 triệu đồng, cùng nhiều phần quà dành cho các vận động viên đoạt thành tích cao. Để tạo điều kiện cho các tay vợt tham dự, ban tổ chức bố trí xe đưa đón từ Hội Nhà báo TP HCM đến địa điểm thi đấu và hỗ trợ ăn uống trong suốt thời gian diễn ra giải.

Các nội dung đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam báo chí - doanh nghiệp sẽ tranh tài trong ngày 13-6. Hai nội dung còn lại là đôi nam lãnh đạo và đôi nam nữ diễn ra ngày 14-6. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 8 giờ 30 ngày 14-6, sau đó là lễ trao giải vào buổi chiều cùng ngày.

92 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Hội Nhà báo TP HCM mở rộng 2026 - Ảnh 4.

Tay vợt Đỗ Văn Trường (Báo Người Lao Động)

Đồng hành với giải đấu năm nay là Becamex Group trong vai trò nhà tài trợ chính, cùng nhiều doanh nghiệp như VinFast Ô tô Văn Hiền TP HCM, Suntory PepsiCo Việt Nam, Động Lực, Tiên Phong Group, Lipro, Tôn Hoa Sen, Iwin...

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