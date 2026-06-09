Aeon xin lỗi sau thông tin lan truyền về vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip với nội dung, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7-6, chị N. cùng hai con ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại Aeon Long Biên (phường Long Biên) để đón taxi. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do nghi ngờ "ăn cắp đồ".



Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội về sự vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở Aeon Long Biên. Ảnh cắt từ clip



Chị N. cho biết tại thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Mặc dù chị khẳng định đã thanh toán đầy đủ, có hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một trong hai người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường làm việc.

Theo chị N., sự việc khiến hai con nhỏ hoảng sợ, bật khóc. Chỉ khi chị lớn tiếng phản ứng và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị N. được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả không phát hiện bất kỳ sản phẩm nào chưa thanh toán.

Trước những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và thu hút khách hàng quan tâm, AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới khách hàng và gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 7-6.

Aeon cho biết đang nỗ lực làm việc với khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp; đồng gửi lời xin lỗi toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt và những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Đặc biệt, trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, hệ thống này xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại.