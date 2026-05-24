ASEAN Cup 2026: Indonesia vắng dàn sao châu Âu, Việt Nam thêm hy vọng

Thông tin này không chỉ có lợi cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), mà còn phản ánh một bước chuyển chiến lược rất lớn của bóng đá Indonesia. Trong bối cảnh ĐTVN đang sở hữu lực lượng có thể xem là mạnh nhất nhiều năm qua, ASEAN Cup 2026 đang mở ra cơ hội đặc biệt cho con đường bảo vệ chức vô địch của ĐTVN.

ASEAN Cup không quan trọng nhất với Indonesia

Phát biểu của John Herdman thực ra rất thẳng thắn và thực tế. Ông không né tránh việc Indonesia gần như không thể triệu tập các cầu thủ đang chơi ở châu Âu cho ASEAN Cup 2026 vì các CLB không có nghĩa vụ nhả quân ngoài FIFA Days. HLV Herdman nhấn mạnh rằng "luật FIFA là luật FIFA", đồng thời khẳng định ASEAN Cup sẽ được dùng để trao cơ hội cho các cầu thủ nội địa thể hiện nhằm hướng tới Asian Cup 2027 và xa hơn là World Cup.

ASEAN Cup 2026: Indonesia sẽ vắng dàn sao châu Âu

Điều đó cho thấy Indonesia đang chính thức thay đổi tư duy. Trong nhiều năm, ASEAN Cup từng là giải đấu mang tính danh dự cực lớn với bóng đá Indonesia. Nhưng hiện nay, sau khi sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Hà Lan thi đấu tại châu Âu, Indonesia bắt đầu nhìn mình bằng vị thế khác.

Họ không còn muốn dốc lực cho giải khu vực nếu điều đó ảnh hưởng tới kế hoạch dài hạn ở Asian Cup hay vòng loại World Cup. Ngay tại ASEAN Cup 2024, họ cũng chỉ gởi đội U21 tranh tài.

Đây tư duy rất giống các nền bóng đá hàng đầu châu Á khi ưu tiên FIFA Days, ưu tiên giải đấu chính thức của AFC và FIFA, còn ASEAN Cup trở thành môi trường phát triển chiều sâu lực lượng.

Indonesia trở lại phiên bản Đông Nam Á

Dù HLV Herdman nói gì, có một thực tế khó phủ nhận rằng, Indonesia hiện nay mạnh nhờ nhóm cầu thủ châu Âu.

HLV John Herdman đặt mục tiêu giúp đội tuyển Indonesia tham dự VCK World Cup 2030

Jay Idzes, Thom Haye, Calvin Verdonk, Kevin Diks hay Maarten Paes không chỉ nâng cấp chất lượng cá nhân, mà còn thay đổi luôn triết lý chơi bóng của Indonesia: triển khai bóng tốt hơn, gây áp lực đồng bộ hơn, giữ nhịp trận đấu ổn định hơn, và đặc biệt là bản lĩnh ở các trận lớn.

Khi thiếu nhóm cầu thủ này, Indonesia sẽ trở lại gần hơn với phiên bản truyền thống: giàu tốc độ, đá giàu cảm xúc, tranh chấp quyết liệt, nhưng phong độ thất thường.

Nói cách khác, Indonesia tại ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không còn là đội tuyển Hà Lan phiên bản Đông Nam Á như hình ảnh họ tạo ra ở vòng loại World Cup 2026. Rõ ràng đây là tin vui cho ĐTVN.

Nếu Indonesia giảm chất lượng vì thiếu lực lượng mạnh nhất, ĐTVN lại đang có xu hướng tăng sức mạnh. Đội tuyển hiện nay không chỉ là đương kim vô địch ASEAN Cup, mà còn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm, HLV Kim Sang-sik đã định hình lối chơi, khả năng chuyển trạng thái tốt, và tinh thần tập thể rất mạnh khi được xây dựng như một gia đình.

Quan trọng hơn, Việt Nam đang bổ sung thêm chiều sâu bằng nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Nguyễn Xuân Son đã tạo khác biệt lớn ở ASEAN Cup 2024 qua khả năng tì đè, chơi quay lưng, dứt điểm nhanh, và tạo áp lực rất lớn lên hàng thủ đối phương.

Nay có thêm Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Nếu cả hai hòa nhập tốt như kỳ vọng, ĐTVN có khẩu súng ba nòng Son - Hên - Lộc với sức công phá rất dữ dội ở cấp độ Đông Nam Á nhờ sức mạnh thể chất, kỹ thuật, ngẫu hứng kiểu Brazil, khả năng xử lý trong không gian hẹp, và tính đột biến cá nhân.

Điều đáng chú ý là khác với Indonesia, Việt Nam không phải xây lại hệ thống quanh các cầu thủ nhập tịch. Họ được đưa vào một tập thể vốn đã vận hành ổn định dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đây là khác biệt rất lớn.

Khả năng tấn công của ĐTVN mạnh hơn nhiều với bộ ba nhập tịch gốc Brazil: Son - Hên - Lộc

Indonesia mạnh lên nhờ nhập tịch nhưng nhiều thời điểm vẫn loay hoay trong việc tạo sự kết nối. Việt Nam thì ngược lại: bộ khung chiến thuật đã có sẵn, còn các cầu thủ nhập tịch đóng vai trò nâng cấp chất lượng.

Cơ hội cho ĐTVN

Điểm đáng sợ nhất của ĐTVN lúc này có thể không phải những cái tên nhập tịch, mà là sự cân bằng. Đội tuyển hiện có nguồn thủ môn vừa ổn định, vừa dồi dào; hàng thủ giàu kinh nghiệm; tuyến giữa giàu năng lượng, và hàng công được nâng cấp rõ rệt.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik đang xây dựng lối chơi hiện đại hơn cho ĐTVN: chủ động tạo áp lực, chuyển trạng thái nhanh hơn, ít phụ thuộc vào phòng ngự số đông như trước đó.

Nếu duy trì được lối chơi cùng phong độ này, ĐTVN không chỉ mạnh hơn Indonesia ở ASEAN Cup 2026, mà còn có thể tạo khoảng cách với phần còn lại của khu vực. Tại sao? Vì rằng, Thái Lan đang trong chu kỳ chuyển giao, Malaysia chưa tạo được bản sắc ổn định, còn Indonesia lại không có đội hình mạnh nhất.

Đây có thể là lần hiếm hoi Việt Nam bước vào ASEAN Cup với vị thế ứng viên số một tương đối rõ ràng. Dù vậy, sẽ là sai lầm nếu nghĩ Indonesia dễ bị đánh bại.

Một đội Indonesia dùng toàn cầu thủ nội đôi khi lại nguy hiểm theo cách khác: giàu năng lượng hơn, máu lửa hơn, ít áp lực hơn, và khát khao chứng minh bản thân để được gọi lên đội tuyển chính thức dự Asian Cup 2027. Đặc biệt, khi đá trên sân nhà tại Jakarta, Indonesia luôn tạo áp lực cực lớn bằng bầu không khí cuồng nhiệt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Việt Nam bước vào ASEAN Cup không chỉ với tư cách đội đương kim vô địch, mà còn mang hình ảnh của đội tuyển mạnh và hoàn thiện nhất khu vực. Nếu vận hành đúng như kỳ vọng, ASEAN Cup 2026 có thể trở thành cột mốc để ĐTVN thực sự xác lập vị thế số một Đông Nam Á trong một chu kỳ mới.







