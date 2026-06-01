HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

ASEAN tăng cường hội nhập số

Hoàng Phương

Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN có thể giúp quy mô kinh tế số khu vực đạt 2.000 tỉ USD vào năm 2030 nếu được triển khai đầy đủ

Các cuộc đàm phán về Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) đã hoàn tất sau khi mọi vấn đề còn tồn đọng được giải quyết tại Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (ASEAN SEOM) lần thứ 57, diễn ra ở thủ đô Manila - Philippines từ ngày 27 đến 29-5. Các quan chức kinh tế ASEAN đang hướng tới lễ ký kết DEFA vào tháng 11-2026, cùng thời điểm với Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) lần thứ 28 và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines.

Theo truyền thông Philippines ngày 31-5, DEFA sẽ là hiệp định toàn diện đầu tiên trên phạm vi toàn ASEAN dành riêng cho nền kinh tế số, nhằm tăng cường kết nối và hội nhập số giữa các quốc gia thành viên. Hiệp định bao gồm nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số như: thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới, quản trị và bảo mật dữ liệu, định danh số, thanh toán điện tử, an toàn trực tuyến, hợp tác an ninh mạng, chính sách cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch chuyển nguồn nhân lực số.

DEFA cũng kế thừa và thúc đẩy các sáng kiến hội nhập số hiện có của ASEAN như: Cơ chế Một cửa ASEAN, kết nối thanh toán số, các sáng kiến dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến và Mã định danh doanh nghiệp thống nhất ASEAN.

Hiệp định này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối số, nâng cao niềm tin vào các giao dịch trực tuyến và giảm các rào cản đối với thương mại số xuyên biên giới, qua đó tạo môi trường kinh doanh số liền mạch hơn trong toàn khu vực. Ngoài việc thúc đẩy thương mại số, DEFA còn được thiết kế như một công cụ phát triển và hội nhập, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên, đồng thời mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

ASEAN cho biết DEFA được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho nền kinh tế số của khu vực. Theo các dự báo, hiệp định này nếu được triển khai đầy đủ có thể giúp quy mô kinh tế số ASEAN đạt 2.000 tỉ USD vào năm 2030 - gấp đôi mức khoảng 1.000 tỉ USD dự kiến đạt được theo xu hướng tăng trưởng hiện tại.

ASEAN tăng cường hội nhập số - Ảnh 1.

Một cuộc họp của Ủy ban Đàm phán Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN, diễn ra tại TP Taguig - Philippines hồi tháng 3-2026. Ảnh: ASEAN 2026 PH

Sự tăng trưởng này sẽ củng cố vị thế của ASEAN như một trong những trung tâm tăng trưởng số hàng đầu thế giới, thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng trong khu vực.

Bà Mary Sherylyn Aquia, Chủ tịch ASEAN SEOM kiêm Vụ trưởng Vụ Quan hệ Thương mại Quốc tế - Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines hôm 30-5 nhận định đây là dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN về một nền kinh tế khu vực được kết nối số sâu rộng, an toàn, liên thông, cạnh tranh và bao trùm.

Theo bà Aquia, DEFA được kỳ vọng sẽ "mở khóa" toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. "DEFA là một phần trong hệ sinh thái số rộng lớn và đang phát triển nhanh của ASEAN, góp phần định hình tương lai của thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo trong khu vực. Không chỉ là một hiệp định thương mại số, DEFA còn hướng tới việc giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia nền kinh tế số ASEAN một cách dễ dàng, an toàn, liền mạch hơn" - Chủ tịch ASEAN SEOM nhìn nhận.

Trong khi đó, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ngày 31-5 nhận định DEFA sẽ giúp ASEAN giải quyết những thách thức ngày càng phức tạp của thời đại số, bằng cách thiết lập các quy tắc số chung, đồng bộ và hiệu quả cho toàn khu vực.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, hiệp định này sẽ giúp doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tận dụng tốt hơn các cơ hội từ nền kinh tế số đang tăng trưởng nhanh của Đông Nam Á, đồng thời giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo