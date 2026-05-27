Bà chủ tiệm vàng Kim Lý lên tiếng trước ồn ào trên mạng xã hội

Liên quan đến những thông tin về tiệm vàng Kim Lý trên mạng xã hội mấy ngày qua, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền bà Lê Hoàng Ngọc Mỹ (SN 1962; chủ tiệm vàng Kim Lý).

* Phóng viên: Những ngày qua, tiệm vàng Kim Lý "nổi như cồn" trên mạng xã hội, ý kiến của bà về vấn đề này ra sao?

- Bà Ngọc Mỹ: Tiệm vàng chúng tôi là tiệm uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng nên họ rất thương.

Về thông tin trên mạng xã hội, tôi cảm thấy rất bình thường vì trên mạng người thương người ghét, tôi đều cảm ơn; quan trọng là khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ tiệm chúng tôi.

* Bà bình luận gì về thông tin tiệm vàng Kim Lý viết giấy hẹn khi khách mang kim cương ra bán?

- Tuỳ món hàng, tuỳ số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày đúng theo hoá đơn ghi nhận, chúng tôi cam kết không có vấn đề gì bất thường.

* Những ngày qua xuất hiện thông tin trái chiều trên mạng xã hội, vậy hoạt động kinh doanh có sự xáo trộn không, thưa bà?

- Chúng tôi vẫn kinh doanh bình thường, không có sự xáo trộn nào. Những ngày qua lượng khách đến mua bán vàng bạc, nữ trang, kim cương bình thường. Một lần nữa tôi chân thành biết ơn và cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành, chia sẻ, động viên chúng tôi.

* Trước những thông tin bất lợi trên mạng xã hội, hoạt động kinh doanh của tiệm vàng ra sao?

Những ngày qua có một số khách hàng nghe tin đã đến tiệm hỏi thăm, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ an ninh trật tự và tiệm của chúng tôi đến giờ vẫn ổn.

* Vậy bà đã trình báo cơ quan chức năng hay chưa?

- Tiệm chúng tôi làm ăn chân chính nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những thông tin như vậy. Đến nay, tôi thấy hoạt động kinh doanh vẫn bình thường nên chưa trình báo công an. Tôi nghĩ ai đã mua bán kim cương, vàng bạc tại tiệm thì sẽ tường tận thôi.

*Về thông tin tiệm vàng Kim Lý bán kim cương không đúng mã số, vấn đề này như thế nào thưa bà?

- Mình làm đúng thì không có gì phải sợ. Khi khách hàng nghi ngờ thì có thể tự đi kiểm định ở những cơ quan có chức năng, thẩm quyền kiểm định kim cương.

Và khi khách đã kiểm định thì mang hoá đơn đến và tiệm vàng Kim Lý sẽ hoàn lại phí kiểm định cho khách hàng.

*Về những thông tin tiệm không thu mua hoặc thu mua kim cương với giá 50%, thực hư ra sao thưa bà?

- Quý khách hàng cứ yên tâm nếu có hoá đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện chúng tôi thu lại với giá 50%, nếu có chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê xích từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua.

*Cám ơn bà !