Bài dự thi cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta": Lặng thầm cống hiến cho cộng đồng

Một buổi sáng cuối năm 2025, khi đi ngang qua cổng chào khu phố 16 (khu phố Văn hóa), địa bàn phường Tân Bình, TP HCM hiện nay, tôi chứng kiến một nhóm 6 phụ nữ đang dọn rác… để đón chào năm mới 2026. Bà Nguyễn Thị Thụy (SN 1944) - Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, Phó trưởng Ban Liên lạc kiều bào Lào - Thái (thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP HCM) - là người kêu gọi mọi người tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Hết lòng với người ở trọ

Tôi gợi chuyện làm quen và được bà Thụy cho một cái hẹn tại nhà riêng.

Lúc nhỏ, bà Thụy đã theo bố mẹ rời Hà Nội sang Thái Lan sinh sống. Năm 14 tuổi, bà được bố mẹ hướng dẫn tham gia hoạt động trong Hội Việt kiều cứu quốc, từng nhiều lần canh gác, bảo vệ cho cán bộ mình họp hành trong giai đoạn nước nhà kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập. Gia đình có cửa hàng bách hóa, buôn bán thuận lợi nên có điều kiện đóng góp tiền gửi về nước ủng hộ cách mạng… Năm 1962, bà về nước, làm công nhân kỹ thuật tại Nhà máy Dệt 8-3 Hà Nội, từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, nên bà được cấp trên cũng như đồng nghiệp quý mến.

Năm 1982, chồng bà chuyển vào Nam công tác. Hai năm sau, bà cùng 3 người con nhỏ theo vào, chọn TP HCM làm quê hương thứ hai. Năm 1986, bà tham gia công tác đoàn thể tại địa phương, phường 13, quận Tân Bình (cũ), từ đó đến nay được bà con tin mến và chính quyền phường, quận đánh giá cao…

Ít ai tin rằng bà đã làm tổ trưởng nhân dân, sau đó là tổ trưởng Tổ dân phố 94, nay là Tổ dân phố 1, suốt gần 40 năm! Ngoài ra, bà còn tích cực tham gia hoạt động của các Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, CLB Truyền thống kháng chiến TP HCM... ở khu phố, phường và quận. Bà con trong tổ dân phố không thể nào quên hình ảnh bà Thụy mặc đồ bảo hộ y tế kín mít, tất bật xuôi ngược cùng Ban Công tác Mặt trận, nhân viên y tế phường trong những tháng ngày phòng chống dịch COVID-19, từ hướng dẫn bà con tự lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 tại nhà đến tuần tra canh gác ngày đêm; đến chợ Hoàng Hoa Thám, vào các cửa hàng mua rau củ giúp và kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm để trao tận tay bà con trong tổ khi giãn cách xã hội… Bà được các nhân viên y tế phường 13 không ngớt lời ngợi khen vì sự năng động, nhanh nhạy trong công tác phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch COVID-19.

Những gia đình thuê phòng trọ gặp rất nhiều khó khăn như các gia đình ông bà Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Lĩnh, Trần Vĩ Hoàng… đã được bà giúp đỡ kịp thời. "Hầu hết họ đều từ miền Tây lên, miền Trung vào kiếm sống rất vất vả. Họ thuê phòng trọ của mình thì mình phải có trách nhiệm giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo!" - bà Thụy chia sẻ. Bà tích cực vận động những gia đình khá giả giúp đỡ bà con trong tổ gặp khó khăn trong mùa dịch có thêm gạo, mắm, cá, rau… Thấy bà Thụy và những chủ nhà trọ trong tổ tận tình giúp đỡ bà con ở trọ, nhiều người trong tổ cũng chung tay giúp đỡ.

Bà Thụy (thứ hai bên phải) và các thành viên Ban Liên lạc kiều bào Lào - Thái đóng góp tiền ủng hộ bà con miền Trung bị thiệt hại do bão lũ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thành tích của bà Thụy được UBND phường, UBND TP HCM ghi nhận

Dang rộng vòng tay nhân ái

Gần nhà bà có gia đình ông Huỳnh Văn Tâm chạy xe ôm, nuôi vợ và 3 đứa con... Biết ông phải ở nhà vì xe máy hư hỏng, bà không ngần ngại cho ông mượn tiền sửa. Thời gian sau, ông Tâm bị tai nạn giao thông, nằm một chỗ suốt 6 năm! Chia sẻ với khó khăn của gia đình, bà cho mượn tiền và bày cách cho bà Nguyễn Thị Oanh - vợ ông Tâm - mở quán cà phê kiếm sống. Chưa dừng lại đó, bà còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp cho các con ông Tâm đến trường.

Ngoài công tác tổ trưởng dân phố, bà còn là Chủ tịch Hội Khuyến học phường suốt 15 năm. Nhiều năm qua, bà tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp, xây dựng quỹ học bổng, trao xe đạp, tập vở giúp các học sinh nghèo vượt khó của các trường Tiểu học Yên Thế, Thân Nhân Trung, Sơn Cang… Gia đình bà Nguyễn Thị Liên thuê phòng trọ của bà gặp khó khăn, bà giảm tiền thuê phòng trọ từ 1,7 triệu đồng còn 1 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng còn giúp gạo, mắm để gia đình bà Liên nuôi 2 con đi học. Bà còn vận động một số nhà hảo tâm tặng nhà tình nghĩa cho gia đình người dân tộc thiểu số ở Krông Ana, Đắk Lắk… "Mình sắp xếp công việc nhà ổn thỏa rồi mới dành thời gian cho công tác xã hội, đoàn thể. Đã làm thì phải tâm huyết, có trách nhiệm để không phải áy náy, phụ lòng tin tưởng của bà con và chính quyền!" - bà Thụy bộc bạch.

Mỗi sáng thứ bảy, bà Thụy tổ chức cho bà con tổ dân phố quét dọn vệ sinh trên các hẻm trong khu vực... Việc nào bà cũng gương mẫu hoàn thành với hiệu quả cao nên bà con khu vực nể trọng và đoàn thể, chính quyền luôn ghi nhận biểu dương.

Là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, bà cùng các cán bộ trong Ban Chấp hành luôn triển khai kịp thời những chủ trương, kế hoạch hoạt động của hội cấp trên đến từng tổ hội. Vận động hội viên tham gia sinh hoạt hội họp, thể dục dưỡng sinh, tự chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Ngoài chú trọng công tác phát triển hội viên mới, bà còn kết hợp với Trạm Y tế khu vực chăm sóc sức khỏe cho họ.

Mười năm đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, các hoạt động do bà Thụy "đứng mũi chịu sào" đều được hội phường ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó phải kể đến vai trò nêu gương "Tuổi cao - Gương sáng", sâu sát, chăm sóc hội viên, nhất là giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn nhân những ngày lễ, Tết...

40 năm đóng góp xây dựng, củng cố chính quyền địa phương cấp cơ sở vững mạnh, gần dân, bà Thụy thật sự là tấm gương sáng, tâm huyết, hướng đến cộng đồng, truyền năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ!

Bà Nguyễn Thị Thụy (bên phải) trong buổi sáng dọn dẹp vệ sinh khu phố

Vì có những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, tháng 8-2024, bà Thụy được chủ tịch UBND TP HCM tặng bằng khen. Tháng 12-2024, bà được trao giấy ghi nhận và cảm ơn của UBND TP HCM và Kỷ niệm chương của UBND phường 13, quận Tân Bình (cũ) tri ân bà vì đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động ở khu dân cư trên địa bàn phường 13, giai đoạn 1986-2023.



