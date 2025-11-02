Đối với cấp tiểu học, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp; hình thành kỹ năng cơ bản về bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; giáo dục nâng cao ý thức tự rèn luyện các phẩm chất, năng lực phòng chống đuối nước.

Học sinh sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về bơi an toàn .Ảnh: BẢO LÂM

Đối với cấp THCS, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp, kỹ năng bơi cơ bản, nâng cao thể lực; trang bị kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó với tình huống dưới nước; biết, hiểu và vận dụng được các bước cứu hộ gián tiếp an toàn khi thấy người bị đuối nước; hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng về phòng chống đuối nước.

Đối với cấp THPT, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống đuối nước, nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; biết, hiểu và vận dụng được việc tự cứu bản thân khi gặp sự cố trong môi trường nước. Học sinh có thể thực hành, vận dụng được kiến thức, kỹ năng cứu đuối gián tiếp, cứu hộ an toàn và biết cách thực hiện quy trình các bước sơ cứu ban đầu đối với người bị đuối nước.

Chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh gồm 16 bài, trong đó có 15 bài học và 1 bài kiểm tra, đánh giá. Mỗi bài học từ 60 - 90 phút.