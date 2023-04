Có những cái khổ mà bạn nhất định phải chịu. Hôm nay không khổ luyện học hành, về già nhất định sẽ phải hối hận. Trẻ tham thú ổn định, không muốn nỗ lực, thiếu dinh dưỡng tinh thần, thiếu kỹ năng nắm bắt. Tương lai ắt chịu cảnh trống trải và nghèo hèn". Trích "Khát Vọng Khởi Nghiệp"- tác giả Nhất Thiên Quân



Là chủ tịch của một tập đoàn có hệ sinh thái hơn mười công ty, đồng thời cũng là tác giả của 5 cuốn sách "hot" về chủ đề khởi nghiệp và kinh doanh. Nhưng khi gặp gỡ anh Nhất Thiên Quân ngoài đời thực, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì vẻ bề ngoài và phong cách sống của anh "đời" và "thường" của anh.

Xuất phát điểm là con số 0 tròn chĩnh

PV: Anh có thể chia sẻ cho quý độc giả biết đâu là niềm cảm hứng và động lực để anh viết cuốn sách "Khát Vọng Khởi Nghiệp" được không?

Anh Quân: Đối tượng độc giả đầu tiên mà tôi nhắm đến khi viết "Khát Vọng Khởi Nghiệp" là những người trẻ có hoàn cảnh giống tôi. Có xuất phát điểm là con số 0 tròn chĩnh.

Cái nghèo và cái khổ đã có trong đời ngay từ khi tôi sinh ra và có lẽ còn rất nhiều người như thế nữa. Bởi tất cả chúng ta đều không thể chọn lựa nơi mình sinh ra cũng như xuất phát điểm. Tất cả những gì chúng ta có được trong những năm đầu đời gần như đều là những vốn liếng của tạo hoá, tạo hoá cho bạn sống ở môi trường nào thì bạn có môi trường đó, tạo hoá cho bạn có nhiều điều kiện thì bạn có nhiều điều kiện, còn nếu bạn không có nhiều, thì đó cũng là phần mà tạo hoá đã dành sẵn cho bạn.

Nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ như thế cả đời? Đây là câu hỏi mà tôi đã đặt ra với bản thân mình hàng nghìn lần từ khi biết suy nghĩ. Và thực ra khi đặt ra câu hỏi đó, tôi đã có sẵn câu trả lời cho chính mình rồi, đó là tôi không cam tâm. Chính vì không cam tâm nên tôi khát khao vô hạn được đổi đời để tránh xa cái nghèo.

Khát Vọng Khởi Nghiệp là những đoạn hồi tưởng của tôi về những gì tôi đã kinh qua để thoát ra khỏi cái vốn sẵn có mà tạo hoá đã trao để có được nhiều hơn nữa.

Tôi nghĩ rằng những đúc rút của cả thành công lẫn sai lầm của tôi biết đâu sẽ là một cú hích hoặc cũng có thể là một gáo nước lạnh làm ai đó cảnh tỉnh, vì thế tôi đã đặt bút và viết ra tất cả trong Khát Vọng Khởi Nghiệp.

Số phận của một người có tính dịch chuyển

PV: Vậy điều tâm huyết nhất mà anh muốn gửi gắm khi viết "Khát Vọng Khởi Nghiệp" là gì?

Anh Quân: Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo và gần như toàn bộ những người nơi đây đều tin vào thuyết số mệnh. Nghèo họ nói là do "số", không kiếm ra tiền họ cũng nói là do "số", lấy chồng/vợ không hạnh phúc họ cũng nói là do "số",…Cái "số" đó sức mạnh giống như Vòng Kim Cô quản chặt mọi thứ trong cuộc đời họ.

Nhưng tôi không đồng ý với quan niệm này. Theo tôi, số phận có thật, nhưng nó không cố định mà có tính dịch chuyển. Tức là nếu bạn tác động một lực lên đó, thì sẽ có một điều được thay đổi. Nên tôi không "nằm im chịu trận" mà sẽ liên tục tác động lên cái phần sẵn có mà tạo hoá đã trao cho tôi. Và đúng như những gì tôi tin tưởng, số phận của tôi đã dịch chuyển.

PV: Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Chúc anh nhiều sức khoe và thành công hơn nữa.

Ngày nay, tuổi trẻ của rất nhiều người vẫn đang phải liên tục đối mặt với muôn nỗi mông lung và vô định. Người trẻ đang bị vô số những áp lực vô hình bủa vây như: kinh tế, gia đình, tương lai, đam mê, công việc, sự nghiệp,…

Thiết nghĩ, nếu như có một lời khuyên đúng đắn và kịp thời thì những người trẻ có thể tránh được bao "hố bom" cuộc đời và cũng có thể gặt hái thêm nhiều tri thức hữu ích.

Đúng như những lời mà tác giả Nhất Thiên Quân đã viết nên trong cuốn sách: "Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho một ai đó đang nghĩ rằng mình không thể thành công có thể tự tin rằng bản thân mình hoàn toàn có thể. Hy vọng ai đó đang nghĩ rằng nghèo khó thì không thể đạt được thành công sẽ nhận ra rằng nghèo khó chính là bàn đạp tốt nhất cho sự thành công của mình. Hy vọng ai đó đang sống chán chường, không mục tiêu có thể tìm ra lối đi riêng cho mình".