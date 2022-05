- Phóng viên: Được biết Bình An đã gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống, bạn có thể chia sẻ những biến cố nào mà bạn nhớ nhất trong cuộc đời?

- Thạc sĩ Tâm lý Bình An: Có lẽ biến cố đầu tiên trong đời đó là khi bố mẹ Bình An ly hôn, gia đình tan vỡ. Lúc đó Bình An còn rất nhỏ nhưng đã thấy cảnh bố mẹ ghét bỏ nhau, nói lời xúc phạm với nhau, cả bố mẹ đều rơi vào bế tắc và cuối cùng là ly hôn.

Giai đoạn thứ 2 mà Bình An sẽ không quên trong đời, đó là những năm tháng lang bạt cùng bố khắp nơi, nơi ở tạm bợ trong túp lều trên đỉnh đồi, trống vắng, cô đơn. Rồi có lúc phải đi làm giúp việc, vừa học, vừa làm, bị vu oan, bị hành hạ về tinh thần và thể xác khiến cho Bình An đã có nhiều lúc muốn kết liễu cuộc đời mình.

May mắn Bình An đã gặp được những người tốt, giúp Bình An thoát khỏi cảm giác khủng hoảng đó và Bình An đến giờ vẫn chưa quên ơn, đó chính là mẹ nuôi của Bình An, người đã cứu Bình An và giúp Bình An suy nghĩ tích cực hơn, sống để tiếp tục chiến thắng số phận chứ không chọn giải pháp tiêu cực

Biến cố tiếp theo đó là khi Bình An lập gia đình. Mặc dù học chuyên nghành tâm lý nhưng Bình An lại không thể kiểm soát được tâm lý của chính mình trong mối quan hệ vợ chồng dẫn đến việc hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không thể gắn kết, hòa hợp được, có lúc tưởng chừng hôn nhân trên bờ vực thắm, có lẽ bởi bóng ma quá khứ vẫn đeo bám và Bình An chưa hoàn toàn thoát ra được.

- Những biến cố đó ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn như thế nào?

- Bình An từng bị ám ảnh cảnh bố mẹ đánh chửi nhau thậm tệ, đổ lỗi cho nhau, thậm chí bố còn oán hận mẹ trong một thời gian rất dài. Những ám ảnh đó, không may lại tái diễn trong cuộc sống vợ chồng mình khiến bế tắc trong hôn nhân. Rồi Bình An nhận ra rằng: dù mình không thích những trải nghiệm trong quá khứ, con người trong quá khứ nhưng nếu mình nhớ đến quá khứ nhiều thì mình lại trở thành phiên bản của mình chính con người mình không hề thích.

Mãi cho đến sau này khi quan sát và cảm nhận được hình ảnh tổn thương, nạn nhân trong mình, Bình An mới quyết định đối diện và chịu trách nhiệm, thay đổi và chuyển hoá bản thân mạnh mẽ.

- Bạn đã ứng dụng sự chuyển hóa của mình vào công việc như thế nào?

- Mặc dù cuộc sống trải qua nhiều biến cố, nhưng Bình An luôn giữ trong mình khao khát sống và tin vào sự nhiệm màu của cuộc sống. Mình luôn biết ơn cũng như trân trọng các trải nghiệm của mình, cả nỗi đau và niềm hạnh phúc.

Bình An cảm thấy xúc động mỗi khi có 1 người lắng nghe, tin tưởng và khích lệ mình lúc mình gặp khó khăn. Vậy nên khi lắng nghe các câu chuyện khó khăn, bế tắc từ khách hàng và học viên, Bình An hiểu rằng xoay chuyển góc nhìn sẽ giúp họ xoay chuyển vấn đề, thậm chí lớn hơn là cả cuộc đời.

Và đôi khi chỉ cần mình ngồi ở đó lắng nghe và cho họ được trải lòng, được xả hết những nỗi đau chất chứa, như đám mây đen tuôn mưa rồi trời quang mây tạnh và rồi họ lại trở về với con người sáng suốt, mạnh mẽ vốn có của họ. Bình An khích lệ họ tin vào bản thân, vào lòng tốt của con người, vào ước mơ của họ.

Với các bậc cha mẹ, Bình An quan niệm - họ cần sống tốt nhất để làm tấm gương cho con mình. Cũng như rất cẩn trọng trong lời nói và hành động với con, để các con được lớn lên trong tình yêu- tin tưởng, để không đứa trẻ nào phải như Bình An đã vì đau quá mà muốn tự tử, sống rồi lại mất rất nhiều năm tháng chữa lành.

Bình An không chỉ giúp các khách hàng của mình chữa lành tổn thương trong quá khứ mà còn đưa họ trở lại ý thức cuộc sống trong hiện tại và thiết lập các mục tiêu phù hợp.

- Bạn có thể chia sẻ những thành công của cá nhân bạn đã đạt được đến thời điểm hiện tại?

- Trước tiên có lẽ đó là việc vượt qua nghịch cảnh, chủ động kiến tạo cuộc đời của mình, học chuyên nghành mình thích, được làm điều mình thích, giúp ích được cho nhiều người. Ngoài ra, Bình An còn làm chủ được cuộc sống, chăm sóc tốt cho bố, trở thành người lắng nghe và xoa dịu những tổn thương mà bố mẹ đã trải qua.

Thứ 2, Bình An cũng muốn chia sẻ về sự đồng hành cùng hơn 30.000 các cha mẹ trong Khóa học "Phương pháp nuôi dạy con hiệu quả"

Bình An đã cộng tác với đài VOV2, Truyền hình ANTV để lan toả các giá trị đến cộng đồng, đã lên sóng HTV chia sẻ câu chuyện cuốc sống để truyền động lực cho mọi người

Bình An đã tham gia đào tạo cho các đối tác lớn trong tổ chức giáo dục và doanh nghiệp, đồng hành cố vấn, khai vấn cho một số lãnh đạo, chuyên gia giúp họ cải thiện mối quan hệ tích cực, thấu hiểm chính mình.

- Khi nói đến sự thay đổi trong cuộc đời bạn nghĩ tới ai?

- Người đầu tiên đó là anh Lê Tuấn Can - một người đã tin tưởng và hỗ trợ Bình An rất nhiều trong cả cuộc sống và nghề nghiệp. Anh giúp Bình An có cơ hội làm việc với các đối tác lớn chuyên nghiệp, xử lý các khó khăn gặp phải trong hành trình làm nghề.

Ngoài ra, Bình An có được một người thầy tận tâm và giàu kinh nghiệm, Diễn giả - MC Thi Thảo, người đã cầm tay chỉ việc giúp Bình An hoàn thiện hơn nữa về chuyên môn và mối quan hệ, kết nối cộng đồng để lan tỏa giá trị rộng hơn tới mọi người.

- Chị có dự định gì trong năm 2022?

- Mình có dự định sẽ xuất bản một cuốn sách viết cùng các dược sĩ về phương pháp chăm sóc tâm sinh lý cho trẻ, khai trương văn phòng mới của riêng mình. Song song đó, Bình An vẫn tiếp tục các khoá đào tạo: ứng dụng tâm lý học trong khai vấn và đào tạo, Ngoắc tay nào, trở thành cha mẹ truyền cảm hứng, làm mẹ tự chủ ….

Bình An vẫn tiếp tục đồng hành với các khách hàng, cá nhân giúp họ phát triển bản thân, làm chủ cảm xúc, chuyển hoá và hành động để đạt mục tiêu cuộc sống hạnh phúc và thành công.