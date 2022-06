Ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại đêm nhạc thiện nguyện.

Đến tham dự chương trình Nghệ thuật diễn ra tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh có ông Trần Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các Công ty, Ban ngành tại địa phương và đoàn Nghệ sĩ, Doanh nhân, Nhà hảo tâm đến từ TP. Hồ Chí Minh.



Trong đêm nhạc, Ban tổ chức chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Doanh nghiệp, Mạnh thường quân và các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình, giúp đỡ, sẻ chia khó khăn dành cho người khuyết tật.

Đặc biệt tại sự kiện, Ban tổ chức đã đấu giá thành công 3 chiếc áo dài của NTK Quốc tế Quỳnh Paris, và bộ đá quý "Ngọc phong thủy" của doanh nhân Làn Thu Thủy trao tặng chương trình… Kết thúc phần đấu giá, Ban tổ chức đã thu về gần 100 triệu đồng từ những vật phẩm ý nghĩa này để trao tặng toàn bộ số tiền cho Hội người khuyết tật Quảng Ngãi.

Được biết, tổng số tiền và quà thu tài trợ cho chương trình "Kết nối yêu thương, sẻ chia gắn kết" đồng hành cùng người khuyết tật lần thứ 2 tại Quảng Ngãi lên đến hơn 400 triệu đồng.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2, từ phải sang) cùng các doanh nghiệp, doanh nhân tài trợ trao quà, tiền mặt cho người khuyết tật.

Sau đêm nghệ thuật, đoàn Nghệ sĩ, Doanh nhân và Mạnh thường quân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 200 xuất quà bao gồm: Gạo, dầu ăn, sữa… và các nhu yếu phẩm khác cho 200 gia đình là người khuyết tật, các Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật tại địa phương.



Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng MC, diễn giả Thi Thảo là người dẫn chương trình tại sự kiện thiện nguyện ý nghĩa này.

Trước đó, trong chương trình "Kết nối yêu thương" cũng đã có mặt tại huyện Tư Nghĩa, phối hợp cùng với chương trình Trái tim nhân ái và Cựu học sinh K97 trường PTTH Tư Nghĩa 1, trao tặng 20 chiếc xe đạp, 46 tủ sách và hơn 100 xuất học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi hiếu học tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền lên đến gần 250 triệu đồng.



Đoàn nghệ sĩ, doanh nhân, phóng viên tham gia trao 200 phần quà cho người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.

Để thực hiện và tổ chức thành công chương trình "Kết nối yêu thương, sẻ chia gắn kết" đồng hành cùng người khuyết tật lần thứ 2 tại tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức đã nhận được sự tài trợ chính của Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ngoài ra, còn có sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Thủy Điện Trà Phong, Huyện Ủy- UBND huyện Bình Sơn, Công ty TNHH Bê Tông Pha Din, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Hiệp Hương, Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, Viettell Quảng Ngãi, Công ty TNHH tổ chức sự kiện Triệu Phú, Công ty TNHH chế biến gỗ Tam Nguyên, Viettinbank Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng Ngãi, Công ty TNHH Karl Gross Logistics Việt Nam, UBND huyện Ba Tơ, Công ty Đường Quảng Ngãi, Công ty Khải Hưng Corp, Doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt (thương hiệu Ông Bếp), NTK quốc tế Quỳnh Paris, NTK Oanh Phan…

Trong đêm nhạc có sự góp mặt trình diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tạo nên đêm nghệ thuật ấm áp, nghĩa tình mang món ăn tinh thần phục vụ bà con khuyết tật và người dân tỉnh Quảng Ngãi như: Diễn viên Đoàn Minh Tài, MC- diễn giả Thi Thảo, Barry Nam Bảo, Diễn viên Đinh Y Nhung, Nhóm nhạc Gemini, Ca sĩ Nhất Sinh, Ca sĩ Hoàng Ái My, Ca sĩ Bằng Cường, Ca sĩ Triều Linh, Hoa khôi thời trang Huỳnh Thi, Người đẹp Bình Dương- Nguyễn Thùy Trang, ca sĩ Nhật Lynh, Hội Viên Võ Cẩm Giang, Trung tâm can thiệp sớm và hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Ước Mơ Xanh, Trung tâm can thiệp sớm và giáo dục trẻ khuyết tật Tâm Việt, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi.