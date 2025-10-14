Trang chủ

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP HCM


KHÓA I NHIỆM KỲ 2025-2030

Thường trực Thành ủy TP HCM


Đồng chí TRẦN LƯU QUANG Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM




Họ và tên: TRẦN LƯU QUANG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Tỉnh Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
Đồng chí LÊ QUỐC PHONG Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM

Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG
Năm sinh: 1978
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
Năm sinh: 1968
Quê quán: Tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí VÕ VĂN MINH Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM

Họ và tên: VÕ VĂN MINH
Năm sinh: 1972
Quê quán: Phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC LỘC
Năm sinh: 1970
Quê quán: Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là tỉnh An Giang
Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Lý luận chính trị
Đồng chí Đặng Minh Thông Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Họ và tên: ĐẶNG MINH THÔNG
Năm sinh: 1977
Quê quán: TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí VĂN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Họ và tên: VĂN THỊ BẠCH TUYẾT
Năm sinh: 1976
Quê quán: TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - chính trị, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, cử nhân Hành chính học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
(Xếp theo thứ tự A, B, C)


Đại tá TRẦN VĂN CƯ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM

Họ và tên: TRẦN VĂN CƯ
Năm sinh: 1974
Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Năm sinh: 1979
Quê quán: Tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Họ và tên: HOÀNG NGUYÊN DINH
Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng cầu đường
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí Võ Văn Dũng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

Họ và tên: VÕ VĂN DŨNG
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp Phó Bí thư Đảng ủy Phó Giám đốc Công an TP HCM

Họ và tên: TẠ VĂN ĐẸP
Năm sinh: 1975
Quê quán: Tỉnh Tây Ninh
Thiếu tướng Vũ Văn Điền Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM

Họ và tên: VŨ VĂN ĐIỀN
Năm sinh: 1970
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Họ và tên: DƯƠNG ANH ĐỨC
Năm sinh: 1968
Quê quán: TP Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí NGUYỄN LỘC HÀ Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN LỘC HÀ
Năm sinh: 1974
Quê quán: TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Cử nhân Kinh tế - Chính trị
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí LÊ HOÀNG HẢI Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

Họ và tên: LÊ HOÀNG HẢI
Năm sinh: 1974
Quê quán: Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Thương mại và Kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG
Năm sinh: 1975
Quê quán: TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH
Năm sinh: 1975
Quê quán: TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí DƯƠNG TRỌNG HIẾU Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Họ và tên: DƯƠNG TRỌNG HIẾU
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trung tướng MAI HOÀNG Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP HCM

Họ và tên: MAI HOÀNG
Năm sinh: 1979
Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
Đồng chí PHẠM THÀNH KIÊN Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM

Họ và tên: PHẠM THÀNH KIÊN
Năm sinh: 1971
Quê quán: Tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là tỉnh Cà Mau
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Luật (luật kinh tế)
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí TRẦN TUẤN LĨNH Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa

Họ và tên: TRẦN TUẤN LĨNH
Năm sinh: 1986
Quê quán: Xã Long Can, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí NGUYỄN VĂN MINH Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH
Năm sinh: 1967
Quê quán: TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí BÙI THANH NHÂN Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Họ và tên: BÙI THANH NHÂN
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngoại ngữ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí Bùi Chí Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ

Họ và tên: BÙI CHÍ THÀNH
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí NGUYỄN VĂN THỌ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỌ
Năm sinh: 1968
Quê quán: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí VÕ NGỌC THANH TRÚC Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM

Họ và tên: VÕ NGỌC THANH TRÚC
Năm sinh: 1981
Quê quán: TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đồng chí NGUYỄN CHÍ TRUNG Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ TRUNG
Năm sinh: 1967
Quê quán: tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Đồng chí TRẦN VĂN TUẤN Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công hệ điều hành cao cấp
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
