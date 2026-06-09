Báo in ngày 10-6: TP HCM: Khi bò "đe dọa" tuyến cao tốc

+ Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay, 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và bước vào kỳ thi trong 2 ngày 11 và 12-6 (trang 14)

+Tạo xung lực tăng trưởng vùng kinh tế phía Nam

Đông Nam Bộ cần gỡ điểm nghẽn hạ tầng, thể chế để giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng (trang 10)

+ASEAN góp phần định hình các xu thế toàn cầu

ASEAN cần thúc đẩy mạnh mẽ trong việc xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế (trang 2)

+Lý luận phải soi đường, dẫn dắt thực tiễn phát triển

Cần nghiên cứu sâu hơn truyền thống công tác lý luận của Đảng; đổi mới cách tổng kết thực tiễn theo hướng lựa chọn một số địa phương, ngành, lĩnh vực, mô hình mới (trang 3)

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+TP HCM: Thịt heo "Tick xanh" vào chợ truyền thống

Người tiêu dùng có thể ra chợ truyền thống để mua thịt heo "Tick xanh trách nhiệm", chứ không nhất thiết phải đi siêu thị (trang 11)

+Nhà ở cho thuê: Tạo đột phá

Các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và lãnh đạo TP HCM khẳng định tạo mọi điều kiện để phát triển nhà ở cho thuê (trang 5)

+WORLD CUP 2026: Châu Mỹ chờ gọi tên Argentina, Brazil

World Cup 2026 trở lại châu Mỹ sau 12 năm được xem là thời cơ để cúp vàng một lần nữa thuộc về đại diện xuất sắc nhất châu lục này (trang 9)

+Khi bò "đe dọa" tuyến cao tốc

Tuyến cao tốc hàng nghìn tỉ đồng vẫn bị bò "xâm chiếm", đơn vị quản lý và chính quyền đổ lỗi cho nhau, mặc tài xế đối mặt tử thần (trang 12)

+Giới trẻ có xu hướng nghe lại boléro, nhạc 2000s, acoustic

Điều gì khiến giới trẻ hiện nay yêu thích những giai điệu cũ, phải chăng đây là trào lưu tìm lại những ca khúc từng lưu trong tim và ký ức người yêu nhạc Việt? (trang 8)

+Cuốn sổ trong con hẻm nhỏ

Có lẽ, một thành phố đáng sống không chỉ nằm ở những tuyến đường rộng, những cây cầu mới, những tòa nhà cao. (trang 13)

+Xu hướng hạn chế màn hình trong lớp học

Một chương trình giảng dạy mới ưu tiên học tập bằng sách dự kiến được triển khai tại Thụy Điển vào năm 2028 (trang 16)