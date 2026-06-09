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Báo in ngày 10-6: TP HCM: Khi bò "đe dọa" tuyến cao tốc

Văn Quyên - Anh Thanh -

(NLĐO) - Tuyến cao tốc hàng nghìn tỉ đồng vẫn bị bò "xâm chiếm", đơn vị quản lý và chính quyền đổ lỗi cho nhau, mặc tài xế đối mặt tử thần

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