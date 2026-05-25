Báo in ngày 25-5: Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ xử lý nghiêm việc gian lận

Báo in ngày 25-5

+ Kênh rạch hồi sinh, nâng tầm đô thị

Một trong những ưu tiên trên hành trình phát triển của TP HCM là công tác chỉnh trang đô thị. Những dòng kênh rạch đã và đang hồi sinh mang tới diện mạo tươi tắn cho mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

+ Thi tốt nghiệp THPT 2026: Xử lý nghiêm việc gian lận

Không chỉ đối mặt nguy cơ đình chỉ thi, thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao hoặc AI để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 còn có thể bị xử lý hình sự

+ Việt Nam chủ động ứng phó nguy cơ Ebola xâm nhập

Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình dịch Ebola và công tác phòng ngừa tại Việt Nam.

+ Gỡ vướng cơ chế, rộng đường phát triển

Để cởi bỏ "chiếc áo" cơ chế đã chật, TP HCM rất cần Luật Đô thị đặc biệt nhằm tự quyết, bứt tốc và tháo gỡ vướng mắc

+ Nông sản Việt thích ứng quy định từ Trung Quốc

Quy định mới của Trung Quốc tạo sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam, nhất là các ngành hàng xuất khẩu chính ngạch

+ Nhiều ngành học mà AI không thể thay thế

Nếu có đủ năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ tốt, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mọi ngành nghề

+ Khẩn cấp bảo vệ các vườn chim

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở ĐBSCL đang thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ các vườn chim trước nguy cơ bị săn bắt vô tội vạ

+ Diễn biến tích cực ở Trung Đông

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng Islamabad sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ

