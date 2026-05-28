Báo in ngày 29-5: Thí điểm xây dựng xã, phường XHCN

+ QUAN HỆ VIỆT NAM - THÁI LAN PHÁT TRIỂN THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ [Trang 2]

Lãnh đạo Việt Nam - Thái Lan nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế

+ BỘ MÁY TP HCM PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN [Trang 3]

Lãnh đạo TPHCM khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo chuyển biến trong quản trị và phục vụ người dân

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 29-5-2026

+ KỲ VỌNG VÀO LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT [Trang 5]

Nhiều thế hệ lãnh đạo Trung ương và TP HCM đã có những đóng góp tâm huyết vào việc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

+ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG XHCN [Trang 15]

Việc thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) tại TP Hà Nội nhằm cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN ngay từ cấp gần dân nhất

+ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG BỀN BỈ TỎA SÁNG [Trang 14]

Có những điều, khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng tôi chưa kịp nhận ra. Chỉ đến khi trưởng thành, ngoảnh lại, chúng tôi mới thấy mình đã mang theo từ cô Tuyết Lan nhiều hơn những gì từng nghĩ

+ CHẠM VÀO THẾ GIỚI SÁCH TRANH VIỆT NAM [Trang 8]

Sách tranh Việt Nam đang đứng trước cơ hội định hình vị trí riêng trong đời sống xuất bản và thị trường quốc tế

+ CHỌN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG NỬA CUỐI NĂM 2026 [Trang 11]

Dòng tiền sẽ luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu ngân hàng khác nhau, thay vì tạo sóng đồng loạt như trước nên nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ

+ CĂNG THẲNG LEO THANG Ở TRUNG ĐÔNG [Trang 16]

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Washington sắp đạt được một thỏa thuận với Tehran

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



