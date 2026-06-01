Bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập ở TP HCM

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TP HCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập, với quy mô lớn chưa từng thấy khi có tới 151.269 thí sinh đăng ký tham dự. TP HCM tổ chức 242 điểm thi, 6.443 phòng thi và 17.700 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát.

Tỉ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi cao

Sáng 31-5, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, sinh hoạt nội quy, cũng như điều chỉnh những sai sót nếu có.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, trong buổi làm thủ tục dự thi, 600 thí sinh vắng mặt. Tuy nhiên, ngày 1-6, các em vẫn có thể tham dự kỳ thi bình thường.

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), đúng 9 giờ 30 phút ngày 31-5, các thí sinh đã tập trung đầy đủ tại các phòng thi, lắng nghe giám thị phổ biến các nội dung quy chế thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Phú Thọ, phường Phú Thọ, TP HCM sáng 31-5. Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Trần Hải Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man - Trưởng điểm thi, cho biết điểm thi này có 21 phòng thi với gần 500 thí sinh tham dự, là học sinh của các trường THCS trên địa bàn quận 1 cũ. Tại buổi làm thủ tục, các cán bộ coi thi tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân của thí sinh, hướng dẫn điều chỉnh sai sót nếu có. Cán bộ coi thi đã phổ biến quy chế thi, những điều cần lưu ý của kỳ thi năm nay. Thí sinh cũng được nhắc nhở chuẩn bị giấy tờ cần thiết, các vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Tại các điểm thi lớp 10 sáng 31-5, nhiều thí sinh cho biết có chút áp lực nếu không đậu đúng nguyện vọng đã đăng ký. Song, các em vẫn tự tin bước vào kỳ thi vì có thời gian ôn luyện kỹ càng. Em Nguyễn Tấn Trung, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), thừa nhận hơi "choáng" vì số thí sinh dự thi cao. Dù vậy, em cho hay vẫn cố gắng nỗ lực để đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, dù thuộc đối tượng được xét tuyển vào lớp 10 nhưng em Ngô Võ Tường Vy, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo), vẫn cùng mẹ vượt hơn 200 km vào đất liền dự thi. Theo Tường Vy, từ đầu năm lớp 9, cha mẹ em đã định hướng cho con vào đất liền học tập, tiếp xúc bạn bè, thầy cô giỏi. Do nhà trường không tổ chức ôn tập nên chủ yếu em tự ôn ở nhà, làm các đề thi lớp 10 với sự hướng dẫn của thầy cô lớp dạy thêm. Tường Vy đặt nguyện vọng vào các trường THPT Tây Thạnh, Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Thị Diệu.

Nhiều hướng đi cho hơn 50.000 thí sinh bị loại

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần sự trợ giúp đặc biệt từ các điểm thi để hoàn thành tốt bài thi. Để hỗ trợ các em hoàn thành bài thi một cách công bằng và an toàn, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã đưa ra các phương án xử lý cụ thể.

Theo đó, 9 thí sinh bị gãy tay sẽ được bố trí thi tại phòng riêng. Theo quy chế, Sở GD-ĐT sẽ điều động cán bộ coi thi thuộc khối THPT (không dạy các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ) để hỗ trợ viết hộ bài thi theo lời đọc của các thí sinh này. Phòng thi sẽ có 2 cán bộ coi thi, được trang bị máy quay phim để ghi hình, ghi âm liên tục toàn bộ quá trình các em làm bài.

Nhóm thí sinh gặp khó khăn về đi lại (gãy chân, bệnh cơ xương) gồm 2 em được hỗ trợ phương án di chuyển vào phòng thi. Một em được hỗ trợ phòng thi riêng; một em sức khỏe quá yếu được bố trí phòng thi khác và có người viết hộ bài với sự giám sát chặt chẽ của 2 cán bộ coi thi và camera.

Nhóm thí sinh mắc bệnh gồm 2 em. Với thí sinh đang phải nằm viện, điểm thi đang xin ý kiến từ ban chỉ đạo. Thí sinh còn lại sẽ được bố trí thi phòng riêng...

Khác với những năm trước, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, đề thi sẽ được giao từ ngày 31-5, trước khi thi một ngày, do địa bàn trải rộng ở 3 khu vực. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết việc bảo quản đề thi không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của trưởng các điểm thi.

Sau khi thí sinh hoàn thành 3 môn thi, bài làm mới được chuyển về Sở GD-ĐT chung một lần. Công tác chấm thi sẽ tập trung tại 3 điểm, mỗi nơi một môn.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Dù chỉ tiêu tuyển sinh tăng đáng kể song do số thí sinh đăng ký thi lớp 10 cũng tăng mạnh nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, theo tính toán vẫn có hơn 50.000 em rời khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết vẫn còn nhiều hướng đi cho các em này, như vào các trung tâm GDTX, trường CĐ, trung cấp, hệ thống trường ngoài công lập…

Tùy tình hình mới tuyển bổ sung Theo Sở GD-ĐT TP HCM, ở kỳ thi lớp 10 năm nay, sau giai đoạn 1, sở sẽ cân nhắc giai đoạn tuyển sinh bổ sung. Tùy theo tình hình thực tế nộp hồ sơ vào các lớp thường và đề nghị của các trường THPT, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ xem xét quyết định việc tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, nếu số lượng hồ sơ đã đáp ứng đủ chỉ tiêu, có thể sở không tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung.



