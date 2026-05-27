Pháp luật

Bắt giám đốc mỏ đá nơi xảy ra sạt lở khiến 3 người tử vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc mỏ đá, nơi xảy ra sạt lở khiến 3 người tử vong hôm 20-5.

Ngày 27-5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn, để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá ở xã Cẩm Tú dẫn tới tai nạn sập mỏ khiến 3 người tử vong.

Khu vực mỏ đá nơi xảy ra sạt lở khiến 3 người tử vong

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tại công trường khai thác đá có 6 người, gồm 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải và 3 công nhân khoan đá. Trong đó, có 3 người gồm: Lò Văn T. (SN 1986); Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn N. (SN 1988, cùng ngụ xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) gặp nạn tử vong.

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nội vụ và UBND xã Cẩm Tú tổ chức hội nghị và tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong hôm 20-5.

Theo biên bản kiểm tra, Công ty TNHH Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi từ cốt +80 đến cốt + 160 m. Hệ thống khai thác không đúng theo các thông số thiết kế được thẩm định, phê duyệt như: Khai thác từ dưới lên, không cắt tầng khai thác; khai thác cắt chân, tạo hàm ếch tại khu vực chân núi.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đây là một trong những nguyên nhân gây sạt lở.

Tai nạn chết người ở mỏ đá Phong Phú: Lộ nhiều vi phạm an toàn lao động

