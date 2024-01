Ngày 24-6, một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Huyền (28 tuổi, trú tại phường Đề Thám, TP Thái Bình) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can này đã có hành vi làm giả sổ tiết kiệm để lừa ngân hàng 33 tỉ đồng.