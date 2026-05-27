Pháp luật

Bắt tạm giam một luật sư lừa đảo 19 tỉ đồng

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (SN 1992; ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức (SN 1992; ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Phước Tiền (trái) và Lê Ngọc Đức

Theo thông tin từ cơ quan công an, Tiền từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", bị phạt tù vào năm 2018.

Trong thời gian chấp hành án, Tiền quen biết Đức – người đang chấp hành án về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đến năm 2019, Tiền chấp hành xong án phạt tù và hành nghề luật sư.

Ngày 12-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Thái Bình Dương (SN 1999; ngụ xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Do lo lắng việc con trai mình bị bắt nên gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1971; ngụ xã Khánh Bình) tìm đến Đức để nhờ giúp đỡ cho Dương thoát án.

Do cùng là bạn tù với nhau, Đức biết Tiền sau khi ra tù đang làm nghề luật sư nên gọi điện hỏi Tiền về việc "chạy án" thì được Tiền đồng ý.

Sau đó, Đức và Tiền đến nhà bà Cúc để bàn bạc việc "chạy án" cho Dương. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình "quen biết lãnh đạo ở trung ương", có thể lo cho Dương được về nhà, thoát án.

Tin tưởng và làm theo yêu cầu của Tiền, từ đầu tháng 2-2026 đến hết tháng 4-2026, gia đình bà Cúc đã nhiều lần đưa tiền cho Tiền và Đức khoảng 19 tỉ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công an thông báo những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức sớm liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ: Số 4, đường Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để phối hợp với cơ quan điều tra.

Truy tố người phụ nữ lừa đảo bán đất của Bộ Quốc phòng

(NLĐO)- "Nổ" có thể bán được đất của Bộ Quốc phòng tại TPHCM, Đỗ Xa Mí đã lừa của người đàn ông 5,3 tỉ đồng.

"Thần y dỏm" quảng cáo uống nước ion kiềm chữa bách bệnh, giao dịch lừa đảo gần 100 tỉ đồng

(NLĐ))- Biết nước ion kiềm không thể chữa tất cả các bệnh, "thần y dỏm" vẫn tư vấn cho người bệnh uống và mua thiết bị, tổng giá trị giao dịch gần 100 tỉ đồng

TPHCM: Phạt tù cặp vợ chồng dựng "vỏ bọc" tập đoàn tỉ đô để lừa đảo

(NLĐO) - Từng được quảng cáo rầm rộ là tập đoàn công nghệ đa ngành với tham vọng chạm mốc "tỉ đô" vào năm 2025 nhưng kết quả điều tra đã vạch trần sự thật.

