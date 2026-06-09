Bệnh viện sẽ được xếp hạng theo bộ tiêu chuẩn mới

Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao phiên bản 2026 với 2.000 tiêu chí đánh giá, tăng hơn 400 tiêu chí so với bộ tiêu chuẩn hiện hành, trong đó đặc biệt chú trọng trải nghiệm người bệnh và hướng tới tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), phát biểu tại hội thảo

Thông tin được ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), chia sẻ tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội, chiều 8-6.

Theo ông Đức, thời gian qua, nhiều bệnh viện đã chủ động áp dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, song chủ yếu tập trung ở khối tư nhân. Một số bệnh viện công lập như Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM cũng đã đạt được một số chứng nhận quốc tế.

Đại diện Bộ Y tế cho rằng y tế Việt Nam đang có nhiều lợi thế cạnh tranh ở các lĩnh vực như phẫu thuật nội soi, hỗ trợ sinh sản và nha khoa. Ngoài chi phí điều trị thấp hơn nhiều nước phát triển, thời gian chờ đợi để được can thiệp y khoa tại Việt Nam cũng ngắn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện hiện hành gồm 83 tiêu chuẩn với khoảng 1.600 tiêu chí dù đã góp phần thúc đẩy cải tiến chất lượng nhưng chưa tạo được sự phân hóa rõ nét giữa các cơ sở y tế và chưa tiệm cận đầy đủ với các tiêu chuẩn quốc tế.

"Bộ tiêu chuẩn mới được xây dựng nhằm chuyển từ cách quản lý thiên về tuân thủ sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu, quản trị rủi ro và bằng chứng khoa học. Đồng thời, hệ thống tiêu chí mới cũng giúp tăng tính minh bạch trong đánh giá chất lượng và xem xét trách nhiệm chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh"- ông Đức nói.

Bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng tạo bước chuyển về chất lượng và quản trị bệnh viện

Dự thảo bộ tiêu chuẩn gồm 8 chương, 113 tiêu chuẩn và 2.026 tiêu chí, chia thành ba nhóm nội dung gồm điều trị - chăm sóc, quản lý bệnh viện và các tiêu chuẩn đặc thù.

Hệ thống đánh giá được thiết kế theo ba mức gồm "Tiêu chuẩn", "Nâng cao" và "Xuất sắc". Trong đó, mức "Xuất sắc" được xem là cấp độ tiệm cận các chuẩn mực quốc tế khi bệnh viện phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ở mức 1 và mức 2, đồng thời đạt tỉ lệ rất cao ở các tiêu chí mức 3.

Ông Đức cho biết việc áp dụng bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng giúp nâng cao an toàn người bệnh, giảm sai sót y khoa, chuẩn hóa quy trình điều trị, cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh và tăng niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.