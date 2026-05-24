Pháp luật

Bị giật điện thoại, đôi nam nữ cố đuổi theo nghi phạm nhưng không được

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an phường Tân Sơn Hòa nhanh chóng phá vụ cướp giật tài sản trên đường Trường Sa.

Ngày 24-5, Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi và Phạm Hoàng Ân, 35 tuổi đang bị Công an phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cướp giật tài sản Tại TPHCM: Hai nghi Phạm bị bắt Ngay sau vụ việc - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Tú bị cáo buộc đã cướp giật điện thoại.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 55 ngày 19-5, người đàn ông 40 tuổi chở theo bạn gái bằng xe máy lưu thông trên đường Trường Sa. Khi đến khu vực cầu số 3, phường Tân Sơn Hòa hai người đi trên xe máy hiệu Vario áp sát giật điện thoại iPhone 17 Promax mà cô gái đang cầm trên tay.

Người đàn ông cùng cô gái truy đuổi đến khu vực ngã ba Trường Sa – Út Tịch thì mất dấu nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc truy xét, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người thực hiện hành vi là Tú và Ân.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình. Công an thu giữ điện thoại iPhone mà Tú và Ân đã cướp giật.

Công an phường Tân Sơn Hòa cho hay đây là quyết tâm của địa phương trong đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội tạm, đem lại bình yên cho người dân.

Cướp giật tài sản Tại TPHCM: Hai nghi Phạm bị bắt Ngay sau vụ việc - Ảnh 2.

Công an nhanh chóng phá vụ cướp giật tài sản.

 

Bắt giữ đối tượng liều lĩnh lấy tiền trong 4 thùng công đức ở chùa Hải Quang

(NLĐO) - Qua kiểm tra, tu sĩ phát hiện một người lạ đã lẻn vào chùa trộm tiền trong thùng công đức.

(NLĐO) - Công an Cần Thơ xác định băng nhóm cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp hoạt động có tổ chức, gây chen lấn và nhanh tay chiếm đoạt tài sản của du khách.

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản; trong đó một số vụ đối tượng bị bắt chỉ sau vài giờ gây án

