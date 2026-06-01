HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bí quyết gọi vốn thành công

Ngọc Ánh thực hiện

Thương hiệu Organica - chuyên bán lẻ thực phẩm hữu cơ - đã có 13 năm hình thành và phát triển, từng gọi vốn thành công.

* Phóng viên: Organica đã trải qua quá trình gọi vốn như thế nào, thưa bà?

- Bà Phạm Phương Thảo, nhà sáng lập Organica: Chúng tôi bắt đầu làm việc với một quỹ đầu tư của Mỹ từ năm 2019. Quá trình tìm hiểu và đàm phán kéo dài hơn một năm trước khi đi đến thỏa thuận. Quỹ này sau đó nắm giữ 30% cổ phần Organica và hỗ trợ thêm một khoản vốn lưu động. Sau khoảng 5 năm đồng hành, đến năm 2025, họ thoái vốn thành công và hai bên vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp.

* Theo bà, điều các quỹ đầu tư quan tâm nhất ở một start-up là gì?

- Mỗi quỹ có những tiêu chí riêng. Với Organica, nhà đầu tư ưu tiên start-up do phụ nữ làm chủ và có tác động tích cực đến môi trường, xã hội. Họ xem xét rất kỹ tính pháp lý, hệ thống quản trị, các chứng nhận chuyên môn và mức độ minh bạch của doanh nghiệp (DN). Quá trình thẩm định của họ thường rất chi tiết và khắt khe.

* Start-up cần chuẩn bị gì trước khi nghĩ đến chuyện gọi vốn?

- Điều quan trọng nhất là phải làm đúng ngay từ đầu. DN cần minh bạch sổ sách, không làm nhiều hệ thống kế toán, không trốn thuế và tách bạch hoàn toàn tài chính cá nhân với tài chính công ty. Nếu xác định gọi vốn lớn, DN nên thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm để nhà đầu tư có cơ sở đánh giá sức khỏe tài chính.

Bí quyết gọi vốn thành công - Ảnh 1.

Bà Phạm Phương Thảo - nhà sáng lập Organica. Ảnh: AN NA

* Việc định giá DN nên thực hiện thế nào để hiệu quả nhất?

- Định giá DN dựa trên hai phần. Thứ nhất, các số liệu thực như doanh thu, lợi nhuận... Thứ hai, giá trị thương hiệu, các mối quan hệ với đối tác, nông dân và tầm nhìn của người sáng lập. Tuy nhiên, phần giá trị vô hình chỉ được nhà đầu tư ghi nhận khi các con số tài chính đủ minh bạch và đáng tin cậy.

* Bà có lời khuyên nào cho start-up trong việc lựa chọn nhà đầu tư?

- Theo tôi, việc nhận vốn đầu tư giống như tìm kiếm bạn đời để cùng chăm sóc đứa con tinh thần do mình sáng lập. Trước khi quyết định, start-up cần tìm hiểu kỹ nhà đầu tư thông qua những DN mà họ đã rót vốn trước đó. Việc chọn nhà đầu tư cũng cần sự phù hợp về tính cách và mục tiêu. Có người thích sự nhanh chóng, mạo hiểm nhưng cũng có người ưu tiên sự bền vững và tạo tác động tích cực cho xã hội.

Trong việc gọi vốn, tiền chỉ là một phần. Quan trọng hơn là tìm được người đồng hành phù hợp để cùng nuôi dưỡng DN một cách bền vững, tránh những đổ vỡ đáng tiếc về sau.

Một kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ là với các nhà đầu tư thiên thần hoặc người thân quen - những người thường hỗ trợ khoản vốn nhỏ dựa trên thỏa thuận cá nhân, tốt nhất nên xem đó là khoản vay và cố gắng chi trả sòng phẳng, không nên cam kết chia cổ phần.

* Trong bối cảnh thị trường gọi vốn còn nhiều thách thức, start-up nên tập trung vào điều gì?

- Thay vì quá lo lắng rằng thị trường đang là "mùa đông" hay "mùa xuân" của vốn đầu tư, DN nên tập trung làm tốt hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu, lợi nhuận và duy trì bộ máy vận hành. Khi nội lực đủ mạnh, cơ hội tiếp cận nguồn vốn phù hợp sẽ tự mở ra với DN.


Tin liên quan

Bí quyết mở rộng kinh doanh

Bí quyết mở rộng kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc mở rộng quy mô kinh doanh là bước đi tất yếu mang tính chiến lược.

Bí quyết bán hàng công nghệ hiệu quả trên sàn TMĐT

Nhóm máy tính, laptop và thiết bị văn phòng đạt doanh thu khoảng 1.800 tỉ đồng, tăng 20,7%, cho thấy TMĐT là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghệ

Bí quyết "sinh tồn" trong ngành F&B

Chị Phan Lành, nhà sáng lập Bún Bò Phan Lành, là người đưa tiệm của mình đến gần công chúng hơn nhờ chuỗi chia sẻ kinh nghiệm trên các nền tảng mạng xã hội

Quỹ đầu tư người sáng lập giá trị thương hiệu vốn đầu tư nhà đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo