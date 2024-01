Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói về mục tiêu phát triển của tỉnh

Ngày 19-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung (áo trắng, bên trái) trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, quan điểm Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bám sát các chủ trương, đường lối phát triển, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch, kế hoạch vùng ĐBSCL, các quy hoạch, kế hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan.

Để thực hiện thành công quy hoạch, An Giang phải đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển áp dụng các mô hình kinh tế mới, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Đồng thời, An Giang tổ chức, sắp xếp không gian phát triển bảo đảm phát huy vị thế chiến lược của tỉnh với vùng ĐBSCL và cả nước, kết nối chặt chẽ, hiệu quả với TP HCM, các địa phương vùng Đông Nam bộ và hợp tác với Vương quốc Campuchia…

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL; có kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững; là trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao; trung tâm du lịch sinh thái của vùng; đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia.

An Giang có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân được ấm no, hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát này, An Giang đề ra 3 mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu về kinh tế với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 157 triệu đồng/năm; kinh tế số đạt trên 20% GRDP.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu tại lễ công bố quy hoạch tỉnh



Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định mục tiêu cốt lõi của quy hoạch là nhằm tạo dựng cho người dân An Giang cuộc sống ấm no, hạnh phúc; được thụ hưởng đầy đủ những tiện ích hiện đại trên nền tảng khoa học, công nghệ; không gian sống văn minh, bình yên và môi trường văn hóa lành mạnh.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sẽ lãnh đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số; ưu tiên phát triển hệ thống giao thông liên vùng, liên tỉnh và nội tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế; tạo không gian mới, giá trị mới cho đầu tư phát triển" - ông Quang nhấn mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững; là đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ của vùng với thị trường Campuchia và các nước khu vực ASEAN; bản sắc văn hóa thống nhất trong đa dạng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh và mang đậm văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự, an toàn xã hội ổn định, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.