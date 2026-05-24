Biến cố dồn dập tại các công ty xây lắp điện

Mới nhất, ngày 22-5, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Hữu Chỉnh, chủ tịch HĐQT công ty, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam. Doanh nghiệp cho biết chưa nhận được thông tin về nội dung vụ án cũng như tội danh cụ thể.

PECC1 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, xây dựng công trình điện, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng; đồng thời tham gia xây lắp và đầu tư các dự án nguồn điện. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 266,9 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 54,34% vốn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TV1 đóng cửa phiên gần nhất ở mức 24.100 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 2% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu tuần, mã này vẫn tăng gần 4%. So với đầu tháng 4, thị giá TV1 đã giảm hơn 36%.

7 lãnh đạo Tập đoàn PC1 đã bị khởi tố



Trước đó một ngày, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã TV2) cũng công bố việc ông Nguyễn Chơn Hùng, chủ tịch HĐQT công ty; cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, kế toán trưởng công ty; bị khởi tố.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

PECC2 là một trong những đơn vị tư vấn thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện có quy mô lớn trên thị trường, từng tham gia nhiều dự án năng lượng trọng điểm. Sau thông tin trên, cổ phiếu TV2 chịu áp lực bán mạnh, hiện giao dịch quanh mức 30.500 đồng/cổ phiếu, giảm gần 5% so với phiên trước, giảm hơn 5% trong một tuần và mất trên 20% giá trị so với đầu tháng 4.

Đồ hoạ AI: V.Vinh

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1), doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực xây lắp điện và hạ tầng năng lượng. Công ty trước đó cho biết có 7 lãnh đạo bị khởi tố để phục vụ điều tra các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT PC1 và ông Vũ Ánh Dương, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Thông tin trên từng khiến cổ phiếu PC1 lao dốc mạnh từ vùng 31.000 đồng xuống còn 17.650 đồng/cổ phiếu trong phiên 18-5. Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện sau đó đã giúp thị giá phục hồi đáng kể. Hiện cổ phiếu PC1 giao dịch quanh mức 20.600 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 15% so với đầu tuần nhưng vẫn thấp hơn hơn 27% so với đầu tháng 4.

Dù vậy, PC1 vẫn ghi nhận kết quả khả quan trong quý I/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 2.170 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỉ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Theo giới quan sát, việc liên tiếp xuất hiện các thông tin pháp lý liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu xây lắp điện. Tuy nhiên, diễn biến giá trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc không chỉ vào kết quả điều tra mà còn vào năng lực tài chính, tiến độ dự án và triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp.