Quốc tế

Biến rác thải nhà bếp thành đất

Xuân Mai

Chính quyền Nhật Bản đang đẩy mạnh việc tái chế rác thực phẩm trong nỗ lực giảm lượng rác sinh hoạt.

 Các thùng ủ phân hữu cơ cỡ nhỏ, có thể biến rác thải nhà bếp thành đất nhờ vi sinh vật, đang ngày càng được ưa chuộng tại Nhật Bản trong bối cảnh người dân nước này quan tâm nhiều hơn đến lối sống bền vững và giảm rác thải. Các hệ thống ủ phân không cần thay đất cùng với các loại thùng ủ dạng túi nhỏ gọn đang giúp tái chế rác thải thực phẩm tại nhà dễ dàng hơn nhiều, kể cả với những người sống trong căn hộ chật hẹp.

Một phụ nữ sống ở tầng 4 một khu chung cư tại quận Suginami, thủ đô Tokyo - Nhật Bản, cho biết việc sử dụng thùng ủ phân đã làm giảm đáng kể lượng rác thải sinh hoạt của gia đình. Cứ vài ngày, cô đào một hố nhỏ trong thùng, cho rác thực phẩm tích tụ vào rồi trộn với đất. Hiện tại, cô chỉ vứt rác đốt được 2 tuần một lần.

Theo hãng tin Kyodo, hệ thống ủ phân mà người phụ nữ này đang dùng có tên là Kiero, một loại thùng hình hộp được thiết kế để phân hủy rác thải thực phẩm bằng vi sinh vật trong đất. Thùng có nắp đậy trong suốt để đón ánh nắng mặt trời và các khe thông gió giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy.

Biến rác thải nhà bếp thành đất - Ảnh 1.

Hệ thống ủ phân hữu cơ Kiero tại một căn hộ chung cư ở quận Suginami, thủ đô Tokyo - Nhật Bản Ảnh: Kyodo

Theo ông Nobuo Matsumoto, người phát minh hệ thống Kiero, vi sinh vật có thể phân hủy gần như hoàn toàn rác thực phẩm. Khác với một số phương pháp ủ phân khác, lượng đất trong thùng hầu như không thay đổi, nghĩa là người dùng không cần phải thay đất mới nếu quá trình phân hủy diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, tiến trình này sẽ kém hiệu quả hơn vào những tháng lạnh, khi nhiệt độ thấp làm chậm hoạt động của vi sinh vật và khiến hệ thống xử lý được ít rác hơn.

Sự phổ biến của xu hướng trên đã tạo ra một thị trường ngách dành cho các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng đô thị. Chính quyền các địa phương cũng đang đẩy mạnh việc tái chế rác thực phẩm trong nỗ lực giảm lượng rác sinh hoạt. Chẳng hạn, TP Nagoya đã giới thiệu một hệ thống ủ phân bằng thùng các-tông trên trang web của thành phố.

Chính quyền nhiều địa phương còn có chính sách trợ giá cho việc mua thiết bị xử lý rác thực phẩm, bao gồm cả thùng ủ phân hữu cơ. Tuy nhiên, một số nơi chỉ trợ giá cho các loại máy chạy điện, làm dấy lên những lời kêu gọi mở rộng chính sách hỗ trợ cho cả các hệ thống ủ phân hữu cơ không dùng điện, vốn được xem là thân thiện với môi trường hơn. 

    Thông báo