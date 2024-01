Ngày 12-1, tại Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Sở NN-PTNT TP HCM tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp thành phố năm 2023. Ông nhấn mạnh giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ... trồi sụt, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng nhờ tập trung sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân.

"Dù TP HCM không còn nhiều đất để làm nông nghiệp, tỉ trọng đóng góp trong tổng sản phẩm trên địa bàn thấp nhưng thành phố không xem nông nghiệp là kinh tế phụ. Chúng ta cần tìm cách phát triển, nâng giá trị từ những lợi thế của thành phố, biến TP HCM thành trung tâm nông nghiệp của vùng. TP HCM sẽ là trung tâm nghiên cứu các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp và chuyển giao, liên kết với các tỉnh xây dựng vùng nguyên liệu" - ông Võ Văn Hoan gợi ý.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan thăm gian hàng nông nghiệp tiêu biểu tại buổi tổng kết ngành nông nghiệp

Theo Sở NN-PTNT TP HCM, năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp TP HCM đạt 19.305 tỉ đồng, tăng 1,52% so cùng kỳ năm ngoái; giá trị sản xuất của nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp đạt 14.162,5 tỉ đồng, chiếm 73,4% tổng giá trị sản xuất toàn ngành, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân trên ha đất sản xuất nông nghiệp TP HCM ước đạt 579 triệu đồng/ha, tăng 1,57% so cùng kỳ.

Năm 2024, ngành nông nghiệp TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 1%-1,5%; giá trị sản xuất đạt doanh thu 590 - 650 triệu đồng/ha.