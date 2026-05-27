Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Công Thương sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60 năm 2025 để áp dụng khung giờ cao điểm mới.

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương ban hành tháng 4 năm nay, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được điều chỉnh sang từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới - Ảnh 1.

Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay giá điện tính theo khung giờ cao điểm mới

Như vậy, giờ cao điểm sẽ dồn vào buổi tối, áp dụng 6 ngày trong tuần thay vì áp dụng theo khung giờ như hiện nay là từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 (2 giờ) và từ 17 - 20 giờ (3 giờ) các ngày từ thứ 2 đến thứ Bảy.

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Tuy nhiên, Thông tư 60 năm 2025 hiện hành lại quy định việc áp dụng khung giờ mới chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, khiến việc triển khai thực tế chưa thể áp dụng ngay.

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa Thông tư, áp ngay giá điện theo khung giờ cao điểm mới - Ảnh 2.

Biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. Đồ họa: Viết Vinh

Vì vậy, tại dự thảo mới, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp này để rút ngắn thời gian triển khai. Dự kiến thời gian trình, thông qua Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60 năm 2025 là tháng 6-2026 và có hiệu lực từ ngày ký, tức ngay trong mùa nắng nóng năm nay.

Vì sao phải áp giá điện theo khung giờ cao điểm mới?

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường hiện nay đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16 năm 2014, tính đến nay đã được áp dụng 12 năm. Kể từ năm 2019, với sự thâm nhập mạnh mẽ và gia tăng nhanh tỉ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ huy động công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể.

Cơ cấu tiêu thụ điện của thành phần phụ tải công nghiệp tăng từ xấp xỉ 30% lên đến hơn 50% tổng điện thương phẩm, tiêu thụ điện của thành phần phụ tải dân dụng - sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn xấp xỉ 33% đã làm thay đổi đáng kể biểu đồ phụ tải so với cách đây 12 năm.

Do đó, trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Trước bối cảnh căng thẳng cung ứng điện, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) mới đây cũng đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6-2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30.

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.

Tin liên quan

Một số nơi ở "chảo lửa" 40 độ C tại Hà Nội mất điện, người dân mang con tới nhà họ hàng "sơ tán"

Một số nơi ở "chảo lửa" 40 độ C tại Hà Nội mất điện, người dân mang con tới nhà họ hàng "sơ tán"

(NLĐO) - Tại Hà Nội, một số khu vực đã xuất hiện sự cố mất điện do quá tải dù EVN HANOI khẳng định không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch.

Tính toán "né" giờ cao điểm sử dụng điện

Theo khuyến cáo, các doanh nghiệp có thể tận dụng điện mặt trời ban ngày, lưu trữ và sử dụng vào ban đêm nhằm tiết kiệm chi phí

Ngành điện có khuyến cáo quan trọng trước khi áp dụng khung giờ cao điểm mới

(NLĐO)- Khi chuyển giờ cao điểm sang buổi tối, doanh nghiệp có thêm điều kiện sắp xếp ca làm việc và kế hoạch vận hành phù hợp

Bộ Công Thương giá điện giá bán lẻ điện giá điện giờ cao điểm mới tiêu thụ điện nắng nóng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo