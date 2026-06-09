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Giáo dục

Bộ GD-ĐT Việt Nam và Timor-Leste ký kết hai bản ghi nhớ về hợp tác về giáo dục

Yến Anh

(NLĐO)- Việc ký kết hai Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Timor-Leste trong lĩnh vực giáo dục.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, ngày 9-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan giáo dục của Timor-Leste đã ký kết hai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT Việt Nam và Timor-Leste ký kết hai bản ghi nhớ về hợp tác về giáo dục - Ảnh 1.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Timor-Leste Dulce de Jesus Soares ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối các vấn đề xã hội, Quyền Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor-Leste Mariano Assanami Sabino đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học; đồng thời Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng Bộ trưởng Giáo dục Timor-Leste Dulce de Jesus Soares đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. 

Lễ trao các văn kiện hợp tác được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động cấp cao của chuyến thăm và được chứng kiến bởi Thủ tướng hai nước, thể hiện sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Việc ký kết hai Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Timor-Leste trong lĩnh vực giáo dục. Theo Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, hoạch định và nghiên cứu phát triển giáo dục, giáo dục ngôn ngữ, tăng cường khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, kết nối giữa các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo giáo viên, cũng như triển khai các chương trình trao đổi dành cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh.

Đối với giáo dục đại học, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và các thực tiễn tốt; tạo điều kiện cho trao đổi sinh viên và giảng viên; thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và nghiên cứu; đồng thời khuyến khích các cơ hội học bổng cho sinh viên của hai nước.

Việc ký kết hai Bản ghi nhớ còn có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Timor-Leste đang đẩy mạnh quá trình hội nhập khu vực sau khi chính thức trở thành thành viên của ASEAN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục của hai nước, góp phần giúp các cơ quan phụ trách giáo dục của Timor Leste tham gia vào hợp tác giáo dục ASEAN và các sáng kiến hợp tác giáo dục khu vực.

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