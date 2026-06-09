Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chủ trì họp sửa đổi Luật Luật sư

Ngày 9-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). Dự thảo luật được xây dựng theo hướng tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng cho biết Luật Luật sư hiện hành có 94 điều, trong khi dự thảo luật sửa đổi được thiết kế gồm 6 chương, 36 điều.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi quy trình trở thành luật sư theo hướng đơn giản hóa mạnh mẽ. Theo đó, dự thảo rút ngắn quy trình từ 4 bước xuống còn 2 bước; gộp thủ tục gia nhập Đoàn luật sư với đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành thủ tục gia nhập Đoàn luật sư để tập sự hành nghề; đồng thời gộp việc kiểm tra kết quả tập sự với cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ.

Dự thảo cũng bổ sung các quy định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, trong đó yêu cầu về bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo pháp luật được tạo điều kiện trở thành luật sư. Đối với luật sư tập sự, dự thảo mở rộng cơ hội thực hành khi cho phép tham gia tố tụng trong một số vụ việc theo quy định của pháp luật tố tụng.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư, dự thảo bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm như tiết lộ thông tin khách hàng gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia hoặc xúi giục khiếu nại trái quy định pháp luật. Luật sư phải tham gia bồi dưỡng chính trị hằng năm, thông báo đầy đủ trách nhiệm cho khách hàng và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Trong đó có các trường hợp như không còn đáp ứng tiêu chuẩn luật sư; không hành nghề liên tục trong 12 tháng; tổ chức hành nghề không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong 6 tháng; hoặc không gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động trong hai năm liên tiếp.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo luật tập trung sửa đổi nhiều nội dung nhằm phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Dự thảo bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý, đồng thời nghiêm cấm hành vi mạo danh luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao.

Để thúc đẩy hoạt động nghề nghiệp, dự thảo mở rộng quyền của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, cho phép ký hợp đồng dịch vụ thường xuyên với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; tham gia thẩm định các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công; đồng thời được hoạt động với tư cách hòa giải viên, trọng tài viên hoặc quản tài viên theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng khẳng định Nhà nước bảo đảm quyền hành nghề của luật sư, hỗ trợ hội nhập quốc tế, phát triển đội ngũ luật sư tại vùng khó khăn và nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, đe dọa hoạt động hành nghề luật sư.

Đáng chú ý, để tạo điều kiện hình thành các tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn, chuyên nghiệp, dự thảo cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn. Tuy nhiên, thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, không được cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia điều hành hoặc can thiệp vào hoạt động hành nghề của luật sư.

Các tổ chức hành nghề luật sư được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật, có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và chủ động trong quản trị, phân chia lợi nhuận, hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số. Dự thảo cũng cho phép ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng phương thức điện tử hoặc bằng lời nói trong trường hợp cấp bách.

Đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo yêu cầu tổ chức phải đang hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có ít nhất một luật sư nước ngoài không phải là người đại diện. Các văn bản tư vấn pháp luật Việt Nam phải có chữ ký của luật sư Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm luật chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, khung và quan trọng; những nội dung có tính chất biến động thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì giao Chính phủ quy định.

Bộ trưởng đánh giá cao hướng tiếp cận của dự thảo khi giảm khoảng một phần ba số điều so với luật hiện hành. Đồng thời yêu cầu tiếp tục quán triệt chủ trương xã hội hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó tạo điều kiện phát triển thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng cũng cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng của dự thảo như quyền của luật sư tập sự, việc miễn đào tạo nghề luật sư, kỳ thi quốc gia cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, vị trí pháp lý của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quy định về góp vốn trong tổ chức hành nghề luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam.