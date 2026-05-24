Các vật dụng điện mang nguy cơ cao người dân nên biết

Ngày 24-5, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết bếp điện, bàn ủi, lò điện, nồi cơm điện... có khả năng rò rỉ, cháy nổ điện rất cao.

Nguyên lý hoạt động của nhóm thiết bị này là đều sử dụng dây đốt trong để làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp, nếu nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu không bảo đảm chất lượng hoặc lắp ráp không đúng kỹ thuật thì nguy cơ rò rỉ điện sẽ cao gấp bội.

Lực lượng chữa cháy TPHCM cho hay hiện thành phố đang vào đầu mùa mưa, nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn luôn hiện diện.

Một vụ cháy lớn ở TPHCM.

Ngoài ra, thực tế ý thức của người dân trong việc sử dụng điện an toàn còn chưa cao. Hiện nay, các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng điện mới chỉ lo khâu an toàn từ lưới điện đến cầu dao hoặc máy ngắt tổng, còn bên trong hộ tiêu thụ hoàn toàn do người dân xử lý. Điều này dẫn tới nguy cơ hệ thống điện tiêu thụ được câu mắc và sử dụng tùy tiện; dây dẫn điện sử dụng bằng những vật liệu gia công, rẻ tiền, dễ gây chập cháy.



Bên cạnh đó, do thiếu hiểu biết cũng như không được tư vấn khi thiết kế nhà, người thiết kế chỉ lưu ý đến phần tiếp đất, chống sét bằng thu lôi chứ không lưu ý đến hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị điện sử dụng trong nhà. Do vậy, khi xảy ra rò điện, khả năng người sử dụng bị điện giật rất cao.

Cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối để dây dẫn điện chạm vào bàn ủi, chạm vào block máy lạnh, không để dây dẫn điện gần lò nấu, bếp gas. Các thiết bị dụng cụ điện phát nhiệt như bàn ủi, bếp điện không để gần chất dễ cháy để tránh phát hỏa khi tiếp xúc.

Sử dụng các thiết bị điện cầm tay như máy sấy tóc, máy masage, máy mài, máy khoan,... phải mang găng tay cách điện để tránh giật nếu rò điện. Khi di chuyển các dụng cụ đang cắm điện phải ngắt nguồn.

Khi có cháy, điều cần thiết nhất là phải ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Phải tập trung cứu người trong đám cháy, sau đó, nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.