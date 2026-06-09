Ban thư ký UNFCCC của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UN Climate Secretariat) ngày 8-6 phát cảnh báo nguy cơ nắng nóng cực đoan, có thể ảnh hưởng đến cầu thủ, nhân viên phục vụ và người hâm mộ tại World Cup 2026.



Theo hãng tin Xinhua, giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico trong điều kiện thời tiết có nơi lên tới khoảng 30 độ C kèm độ ẩm cao, tạo ra nhiều thách thức cho những người tham gia.

Tại Hội nghị Khí hậu hồi tháng 6 ở thành phố Bonn (Đức), cơ quan này đã nhấn mạnh World Cup 2026, giải đấu lớn nhất lịch sử bóng đá sẽ diễn ra trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến hàng tỉ người trên toàn thế giới.

Liên Hợp Quốc dự báo khoảng 25% số trận đấu có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm. Không chỉ cầu thủ trên sân, người hâm mộ trên khán đài và tại các khu vực xung quanh sân vận động cũng đối mặt với rủi ro sức khỏe đáng kể.

Cơ quan này cho rằng nguy cơ lớn nhất nằm ngoài sân đấu, tại các khu vực fan zone, hàng chờ, tuyến giao thông, bãi đỗ xe hay những hoạt động ăn mừng ngoài trời, nơi người hâm mộ có thể phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong nhiều giờ liên tiếp.

"Cái nóng đang ngày càng khắc nghiệt hơn. Đó không phải điều ngẫu nhiên mà là hệ quả của biến đổi khí hậu", tuyên bố nêu rõ.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi FIFA hủy quyết định cấm khán giả mang chai nước nhựa rỗng vào sân.

Động thái này được thực hiện sau những phản ứng từ các hội cổ động viên, vốn lo ngại việc hạn chế tiếp cận nước uống sẽ làm gia tăng nguy cơ mất nước trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm tại World Cup 2026.