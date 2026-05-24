Thời sự

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Vân Du

(NLĐO) – Không chỉ nêu thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, công an còn hướng dẫn người dân cách tiếp cận thông tin về dự án nhà ở xã hội.

Ngày 24-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết nhà ở xã hội là loại hình bất động sản đặc thù, thể hiện chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước nhằm hỗ trợ người có thu nhập thấp có cơ hội ổn định chỗ ở với mức giá phù hợp. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội ngày càng tăng cùng tâm lý mong muốn nhanh chóng sở hữu nhà của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi chính sách, gây thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý.

- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

Theo công an, phương thức và thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo là: tự nhận có mối quan hệ với chủ đầu tư, nhân viên cơ quan nhà nước, có khả năng can thiệp để được "suất ưu tiên", "suất ngoại giao"; cam kết giúp khách hàng mua được nhà ở xã hội mà không cần đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý hoặc không phải qua quy trình xét duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng hình thức ký "hợp đồng tư vấn pháp lý", "hợp đồng hỗ trợ hồ sơ" nhằm lách luật và yêu cầu người mua đặt cọc giữ chỗ hoặc đóng các khoản phí tư vấn… Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì nhiều đối tượng cố tình kéo dài thời gian thực hiện cam kết, né tránh trách nhiệm, thậm chí cắt đứt liên lạc khiến người dân rơi vào tình trạng "tiền mất tật mang".

Đáng chú ý, hiện nay các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc lập các trang mạng xã hội, website giả mạo hoặc các hội nhóm quảng cáo dự án nhà ở xã hội chưa được phê duyệt, chưa hoàn thiện pháp lý cũng như tạo lòng tin nhằm huy động tiền đặt cọc của khách hàng. Khi dự án không được triển khai hoặc bị đình trệ thì người dân có nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã giao cho các đối tượng xấu.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh kinh tế của Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần chủ động tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật và nâng cao cảnh giác để tránh bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần tiếp cận thông tin về những dự án nhà ở xã hội thông qua các kênh chính thống như: cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, các cơ quan báo chí chính thống hoặc trang thông tin chính thức của chủ đầu tư.

Đồng thời, chỉ nên làm việc trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cán bộ, nhân viên được chủ đầu tư ủy quyền hợp pháp; tuyệt đối không mua bán thông qua "cò mồi", môi giới tự phát hoặc tin vào các lời quảng cáo về "suất ngoại giao", "suất nội bộ".

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc bị các đối tượng môi giới, tư vấn có biểu hiện bất minh dụ dỗ, yêu cầu chuyển tiền trái quy định, người dân cần lưu giữ các tài liệu liên quan và kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.


Thông tin nổi bật ở TPHCM: Bắt nghi phạm lừa đảo, cháy lớn và loạt chuyển động đô thị đáng chú ý

