Câu chuyện về cộng đồng "dậy sớm"

"Là bạn đọc của Báo Người Lao Động từ rất lâu, tôi rất ấn tượng với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và nay khi Giải Half Marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần I năm 2024 do báo tổ chức mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tôi cùng các thành viên của nhóm cộng đồng "5 giờ 30" chắc chắn sẽ tham dự. Được chạy trên con đường rợp bóng cờ Tổ quốc là niềm tự hào của tôi nói riêng và của bất cứ người dân Việt Nam nào nói chung. Đây là một trong những giải chạy băng đồng hiếm hoi được tổ chức tại TP HCM, cũng là giải đầu tiên ở huyện Bình Chánh, điều này thật thú vị! Ngay bây giờ, tôi và các bạn tôi đang háo hức muốn chinh phục đường chạy này.

Giải Half Marthon “Tự hào Tổ quốc tôi” lần I năm 2024, do Báo Người Lao Động tổ chức vào tháng 4-2024. (Đồ họa: TẤN NGUYÊN)

"Số tiền thu được từ Giải Half Marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần I năm 2024, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ dùng toàn bộ khoản thu đóng góp cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động tiếp nhận quản lý, điều hành. Điều này thật hết sức ý nghĩa, đây cũng là lý do khiến tôi không thể bỏ qua giải chạy này của Báo Người Lao Động" - anh Ngô Công Quang chia sẻ.