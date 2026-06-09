Cây xanh bật gốc kéo đổ 2 cột điện, dây điện chắn ngang đường ở TPHCM

Chiều 9-6, lực lượng chức năng phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) đã hoàn tất việc khắc phục sự cố cây xanh bật gốc kéo đổ 2 cột điện, khiến nhiều dây điện rơi xuống đường, gây cản trở giao thông.

Cây xanh lớn bật gốc, đổ ra đường và kéo theo 2 cột điện ngã xuống mặt đường

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một cây xanh lớn trong hẻm bất ngờ bật gốc và đổ ra đường. Cây ngã đã kéo theo 2 cột điện đổ xuống, làm nhiều dây điện đứt và vắt ngang đường ĐH605, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Cây xanh trong hẻm bị bật gốc, đổ ra đường ĐH605

Tại hiện trường, cây xanh có nhiều nhánh lớn, phần rễ xuất hiện dấu hiệu mục nát. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải quay đầu hoặc chọn hướng di chuyển khác.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra sự cố khu vực không có mưa.

Rất may cây đổ khi không có người và phương tiện lưu thông bên dưới nên không gây thương vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức cắt tỉa và di dời cây xanh. Nhân viên điện lực và viễn thông cũng được huy động để kiểm tra, sửa chữa hệ thống cột điện và dây cáp bị hư hỏng, bảo đảm an toàn và khôi phục lưu thông trên tuyến đường.