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Thời sự

Cháy quán karaoke 4 tầng ở Đà Nẵng, xe thang được điều động dập lửa

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đám cháy bùng phát từ tầng 4 quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, lực lượng chữa cháy phải điều xe thang tiếp cận từ trên cao để khống chế.

Sáng 9-6, một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke Anh Ca trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Cháy quán karaoke 4 tầng ở Đà Nẵng, xe thang được điều động dập lửa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 4 quán karaoke Anh Ca tại số 1 Châu Thị Vĩnh Tế. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực.

Người dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công.

Cháy quán karaoke 4 tầng ở Đà Nẵng, xe thang được điều động dập lửa - Ảnh 2.

Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của công trình

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Các mũi chữa cháy được triển khai đồng thời từ nhiều hướng. Do đám cháy bùng phát tại tầng 4, lực lượng chức năng sử dụng xe thang để tiếp cận từ trên cao, phun nước và bột chữa cháy nhằm ngăn lửa lan rộng.

Cháy quán karaoke 4 tầng ở Đà Nẵng, xe thang được điều động dập lửa - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng dùng xe thang để tiếp cận điểm cháy

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, những người bên trong quán đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Để phục vụ chữa cháy và bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phong tỏa một số tuyến đường xung quanh hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Công an TP Đà Nẵng lực lượng chữa cháy Ngũ Hành Sơn cháy quán karaoke hiện trường vụ cháy
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