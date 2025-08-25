HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chia sẻ kinh nghiệm: "Chìa khóa" để doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Bài và ảnh: Nguyên Khôi

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực, bà Tiêu Yến Trinh được xem là người khởi nghiệp thành công.

Bà Trinh llà nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kết Nối Nhân Tài (Talentnet).

Hiện nay, ngoài văn phòng tại Việt Nam, Talentnet còn có văn phòng đại diện tại Singapore và chi nhánh ở Campuchia, thiết thực đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) Việt vươn ra thế giới. Với mục tiêu song hành cùng DN trong việc nâng cao chiến lược quản trị nhân sự, bà Tiêu Yến Trinh chia sẻ những kinh nghiệm để đưa thương hiệu Việt ra nước ngoài.

Theo Tổng Giám đốc Talentnet, DN cần có chiến lược, tầm nhìn dài hạn trước khi chuẩn bị vươn ra biển lớn. Việc xác định rõ mục tiêu lâu dài sẽ giúp DN tìm được "la bàn", trang bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Khi đã có chiếc "la bàn", hành trình định vị của DN cũng dễ dàng hơn. Đây là lúc các "thuyền trưởng" phải ngồi lại, xác định thế mạnh làm nên sự khác biệt của mình là gì, đặc biệt tại thị trường mới mà DN đang hướng đến. DN cần tìm hiểu các quy tắc, luật lệ, đối tượng, hành vi, tập quán… của "sân chơi" đó để có những bước thay đổi, nâng cấp cho phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm: "Chìa khóa" để doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới - Ảnh 1.

Bà Tiêu Yến Trinh, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Talentnet

Bà Tiêu Yến Trinh bày tỏ mong muốn cộng đồng DN Việt nâng cao tinh thần hợp tác, gắn kết với nhau trên hành trình vươn ra thế giới. Các DN cần xác định "muốn đi xa phải đi cùng nhau". Do đó, những cái bắt tay giữa các DN không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu Việt tại thị trường trong nước mà còn đưa chúng vươn xa trên thương trường quốc tế.

"DN Việt Nam muốn tạo nên một cộng đồng gắn kết, ngoài chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và sự kết nối của các hiệp hội DN thì việc củng cố nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn lao động để đội ngũ nhân lực có thể theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ của thị trường vẫn luôn là yếu tố cốt lõi" - bà nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Talentnet kỳ vọng những kinh nghiệm nêu trên sẽ là "chìa khóa" giúp DN Việt gặt hái thành công trong quá trình vươn ra thế giới.

