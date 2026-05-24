Thể thao

Chiêm Hồng Thái tạo lập kỳ tích tại World Cup billiards TPHCM

Đào Tùng - Ảnh: Phong Lê - Đông Linh

(NLĐO) - Ngược dòng đánh bại "thần cơ" Eddy Merckx ở bán kết, Chiêm Hồng Thái lần đầu vào chung kết một kỳ World Cup, chờ viết lại lịch sử cho billiards Việt.

Trưa 24-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM), Chiêm Hồng Thái tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước cơ thủ số 2 thế giới Eddy Merckx để giành vé vào chung kết Giải Billiards carom 3 băng World Cup TP HCM 2026.

Chiêm Hồng Thái tạo lập kỳ tích tại World Cup billiards carom TPHCM - Ảnh 1.

Chiêm Hồng Thái chạm trán lão cao thủ Eddy Merckx ở bán kết

Eddy Merckx được mệnh danh là "thần cơ" của làng billiards thế giới với thành tích 14 lần vô địch World Cup sau 15 lần góp mặt ở các trận chung kết. Tại giải năm nay, tay cơ người Bỉ còn sở hữu series cao nhất giải với đường cơ 20 điểm. Trong khi đó, Hồng Thái mới lần đầu vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà.

Bước vào trận bán kết, Merckx sớm thể hiện đẳng cấp khi dẫn 6-1 rồi tạo khoảng cách lớn 14-1 chỉ sau bốn lượt cơ. Hồng Thái gặp nhiều khó khăn trong các pha ghi điểm và khép lại hiệp một với bất lợi lớn khi bị dẫn 6-25 sau 14 lượt cơ.

Chiêm Hồng Thái tạo lập kỳ tích tại World Cup billiards carom TPHCM - Ảnh 2.

Chiêm Hồng Thái liên tục bị dẫn điểm phần lớn thời gian trận đấu

Sang hiệp hai, Merckx tiếp tục nới rộng cách biệt lên 33-12. Tuy nhiên, từ thời điểm bị dẫn sâu, Hồng Thái bắt đầu bùng nổ. Sau đường cơ 10 điểm để rút ngắn khoảng cách xuống còn 22-33, cơ thủ Việt Nam liên tiếp ghi điểm. 

Khi điểm số là 41-26 nghiêng về Merckx, Hồng Thái thực hiện hai series 14 điểm và 6 điểm, vượt lên dẫn 49-44 trước khi kết thúc trận đấu bằng điểm số quyết định, thắng chung cuộc 50-46 sau 25 lượt cơ.

Chiêm Hồng Thái tạo lập kỳ tích tại World Cup billiards carom TPHCM - Ảnh 3.

Chiêm Hồng Thái vượt lên sau series 14 điểm ở lượt đi 21

Chiến thắng này đưa Chiêm Hồng Thái lần đầu tiên vào chung kết một kỳ World Cup. Trước đó, anh đã lần lượt đánh bại đồng hương, cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh ở vòng 16 và vượt qua Dick Jaspers – cơ thủ số 3 thế giới, người sở hữu 32 danh hiệu World Cup – tại tứ kết.

Chiêm Hồng Thái tạo lập kỳ tích tại World Cup billiards carom TPHCM - Ảnh 4.

Khoảnh khắc hạnh phúc với chiến thắng trước siêu sao hạng 3 thế giới

Không chỉ lập cột mốc cá nhân, Hồng Thái còn đứng trước cơ hội mang về danh hiệu thế giới thứ ba cho billiards Việt Nam ngay trên sân nhà. Dù kết quả chung kết ra sao, anh cũng chắc chắn nhận ít nhất 10.000 euro tiền thưởng (khoảng 305 triệu đồng) dành cho vị trí á quân; nếu đăng quang, phần thưởng sẽ tăng lên 16.000 euro (khoảng 489 triệu đồng) trước thuế.

World Cup billiards carom ba băng TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong một giải đấu quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới, Chiêm Hồng Thái đang trở thành tâm điểm với hành trình thăng hoa và cơ hội viết nên trang sử mới cho billiards Việt Nam.

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á ở tuổi 22

Nguyễn Đức Yến Sinh vô địch billiards carom nữ châu Á ở tuổi 22

(NLĐO) – Cơ thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho billiards nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt hảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á 2026.

Dàn sao cơ thủ billiards carom đua tài tại Việt Nam

Liên tiếp đăng cai Giải Vô địch châu Á 2026 và HCMC World Cup 2026 trong tháng 5, Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của làng billiards carom quốc tế

Billiards carom Việt Nam khẳng định thế và lực

Ba năm liên tiếp vào đến trận chung kết với 2 lần giành chức vô địch thế giới, billiards carom Việt Nam xứng đáng là một thế lực thực sự ở đấu trường quốc tế

