Thể thao

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM

(NLĐO) – Kỳ tích không tái hiện khi cơ thủ 27 tuổi Chiêm Hồng Thái thất thủ trước huyền thoại Frederic Caudron ở trận chung kết, về nhì giải đấu trên sân nhà.

Chỉ vài giờ sau chiến tích loại cơ thủ số 2 thế giới Eddy Merckx ở bán kết, Chiêm Hồng Thái tự tin bước vào cuộc chiến đua tranh ngôi vô địch cùng với "người ngoài hành tinh" Frederic Caudron tại World Cup billiards ba băng TPHCM 2026.

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM - Ảnh 1.

Hai nhân vật của trận chung kết World Cup TPHCM

Siêu sao hàng đầu của làng billiards carom thế giới từng 21 lần đăng quang ở các kỳ World Cup trong hệ thống của UMB (Liên đoàn billiards carom thế giới) đồng thời cũng sở hữu đến 8 chức vô địch PBA cũng như danh hiệu PBA World Championship. Ở tuổi 58, cơ thủ thiên tài người Bỉ dường như vẫn chưa có ý định nhường lại vinh quang cho các đối thủ trẻ.

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM - Ảnh 2.

Cuộc so tài giữa hai thế hệ cơ thủ tài năng

Bước vào cuộc tranh tài diễn ra chiều 24-5, Frederic Caudron với lợi thế đi trước đã thực hiện một series 6 điểm để dẫn 13-0 chỉ sau bốn lượt đánh đầu tiên. Chiêm Hồng Thái thi đấu đầy cố gắng để rút ngắn khoảng cách điểm số còn 7-13 trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà tại Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du.

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM - Ảnh 3.

Frederic Caudron thể hiện đẳng cấp khi dẫn điểm xa ở chung kết

Không hề e ngại màn quật khởi của cơ thủ Việt Nam như từng làm trước đồng hương Eddy Merckx ở bán kết, Caudron tung hàng loạt đường cơ rất ấn tượng để dẫn 38-15 rồi 49-25. Không phải không có cơ hội thu hẹp cách biệt nhưng vận may cứ ngoảnh mặt với Chiêm Hồng Thái.

Chiến thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ nghiêng về Frederic Caudron, giúp cơ thủ người Bỉ lần thứ ba lên ngôi vô địch ở World Cup TPHCM. Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái có lần đầu vào đến chung kết và giành vị trí á quân giải đấu lớn trên sân nhà. Chiến tích này càng thêm ấn tượng khi cơ thủ 27 tuổi này từng vượt qua cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh ở vòng 16, sau đó lần lượt loại hai cao thủ số 3 (Dick Jaspers) rồi số 2 thế giới Eddy Merckx trên đường tiến vào trận chung kết.

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM - Ảnh 4.

Frederic Caudron lần thứ ba đăng quang ở World Cup TPHCM

Với vị trí á quân, Chiêm Hồng Thái được nhận số tiền thưởng 10.000 euro (khoảng 305 triệu đồng), chưa tính thuế thu nhập cá nhân, đồng thời trở lại Top 14 thế giới trên bảng xếp hạng của UMB.

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM - Ảnh 5.

Frederic Caudron bắt tay chúc mừng Chiêm Hồng Thái

Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM - Ảnh 6.

Vinh danh những cơ thủ chiến thắng

Giải Billiards carom 3 băng Cúp thế giới TPHCM (TPHCM World Cup) 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM tổ chức từ ngày 18 đến 24-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Giải quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có đầy đủ những siêu sao hàng đầu thế giới, mang đến nhiều màn so tài cực kỳ hấp dẫn, mãn nhãn.

Tin liên quan

Chiêm Hồng Thái tạo lập kỳ tích tại World Cup billiards TPHCM

(NLĐO) - Ngược dòng đánh bại "thần cơ" Eddy Merckx ở bán kết, Chiêm Hồng Thái lần đầu vào chung kết một kỳ World Cup, chờ viết lại lịch sử cho billiards Việt.

Bao Phương Vinh về nhì ở Giải Vô địch billiards châu Á trên sân nhà

Đánh bại hạt giống số 1 Cho Myung-woo tại vòng 16 nhưng để thua cơ thủ Kim Haeng-jik ở chung kết, Bao Phương Vinh vuột danh hiệu vô địch châu Á trên sân nhà.

Dàn sao cơ thủ billiards carom đua tài tại Việt Nam

Liên tiếp đăng cai Giải Vô địch châu Á 2026 và HCMC World Cup 2026 trong tháng 5, Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của làng billiards carom quốc tế

