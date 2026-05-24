Chiêm Hồng Thái về nhì World Cup billiards ba băng TPHCM

Chỉ vài giờ sau chiến tích loại cơ thủ số 2 thế giới Eddy Merckx ở bán kết, Chiêm Hồng Thái tự tin bước vào cuộc chiến đua tranh ngôi vô địch cùng với "người ngoài hành tinh" Frederic Caudron tại World Cup billiards ba băng TPHCM 2026.



Siêu sao hàng đầu của làng billiards carom thế giới từng 21 lần đăng quang ở các kỳ World Cup trong hệ thống của UMB (Liên đoàn billiards carom thế giới) đồng thời cũng sở hữu đến 8 chức vô địch PBA cũng như danh hiệu PBA World Championship. Ở tuổi 58, cơ thủ thiên tài người Bỉ dường như vẫn chưa có ý định nhường lại vinh quang cho các đối thủ trẻ.

Bước vào cuộc tranh tài diễn ra chiều 24-5, Frederic Caudron với lợi thế đi trước đã thực hiện một series 6 điểm để dẫn 13-0 chỉ sau bốn lượt đánh đầu tiên. Chiêm Hồng Thái thi đấu đầy cố gắng để rút ngắn khoảng cách điểm số còn 7-13 trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà tại Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du.

Không hề e ngại màn quật khởi của cơ thủ Việt Nam như từng làm trước đồng hương Eddy Merckx ở bán kết, Caudron tung hàng loạt đường cơ rất ấn tượng để dẫn 38-15 rồi 49-25. Không phải không có cơ hội thu hẹp cách biệt nhưng vận may cứ ngoảnh mặt với Chiêm Hồng Thái.

Chiến thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ nghiêng về Frederic Caudron, giúp cơ thủ người Bỉ lần thứ ba lên ngôi vô địch ở World Cup TPHCM. Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái có lần đầu vào đến chung kết và giành vị trí á quân giải đấu lớn trên sân nhà. Chiến tích này càng thêm ấn tượng khi cơ thủ 27 tuổi này từng vượt qua cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh ở vòng 16, sau đó lần lượt loại hai cao thủ số 3 (Dick Jaspers) rồi số 2 thế giới Eddy Merckx trên đường tiến vào trận chung kết.

Với vị trí á quân, Chiêm Hồng Thái được nhận số tiền thưởng 10.000 euro (khoảng 305 triệu đồng), chưa tính thuế thu nhập cá nhân, đồng thời trở lại Top 14 thế giới trên bảng xếp hạng của UMB.

Giải Billiards carom 3 băng Cúp thế giới TPHCM (TPHCM World Cup) 2026 được Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM tổ chức từ ngày 18 đến 24-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Giải quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có đầy đủ những siêu sao hàng đầu thế giới, mang đến nhiều màn so tài cực kỳ hấp dẫn, mãn nhãn.