"Chiến hạm đỏ" sẽ lấy trọn 3 điểm ở vòng 8?

Nếu giành chiến thắng tại sân Thống Nhất, CLB TP HCM không chỉ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà chiếc ghế HLV trưởng gần như sẽ thuộc về chiến lược gia Phùng Thanh Phương. Ban lãnh đạo đội bóng cho biết HLV Phùng Thanh Phương sẽ tại vị lâu dài nếu "chiến hạm đỏ" tiếp tục có thành tích thi đấu tốt trong thời gian tới.



CLB TP HCM (trái) đang khởi sắc dưới thời HLV Phùng Thanh Phương .Ảnh: QUANG LIÊM

Ở vòng 7, đoàn quân do ông Phùng Thanh Phương dẫn dắt có chiến thắng may mắn 1-0 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Đó sẽ là động lực để CLB TP HCM tự tin giành kết quả khả quan khi chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8.

Dưới thời HLV Phùng Thanh Phương, CLB TP HCM bất bại tại V-League 2023 - 2024 với 2 trận thắng, 2 trận hòa, có 12 điểm và tạm đứng thứ 5 bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu. Mục tiêu ở mùa này của đội chủ sân Thống Nhất là lọt vào tốp 5 chung cuộc, thoát cảnh vất vả đua trụ hạng ở chặng nước rút.

Với những đổi mới trên băng ghế chỉ đạo, cầu thủ CLB TP HCM thể hiện sự hòa nhập, bắt nhịp tốt với đấu pháp chiến thuật do ban huấn luyện xây dựng. Kết quả này phản ánh sự "mát tay" của HLV Phùng Thanh Phương cùng đội ngũ trợ lý, chiến lược gia 45 tuổi không chỉ biết cách làm tốt chuyên môn mà còn kịp thời xốc lại tinh thần hưng phấn cho các học trò.

Trong khi đó, sau 4 thất bại liên tiếp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ cầm hòa Hà Nội FC ở vòng 7. Chia tay nhiều trụ cột trước thềm mùa giải mới, không có lực lượng hùng hậu vì "bão" chấn thương, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công có khởi đầu không suôn sẻ ở V-League 2023-2024, chưa thắng sau 7 vòng đấu và đang tạm đứng áp chót bảng xếp hạng với 3 điểm. Nếu tiếp tục "trắng tay" ở vòng 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nguy cơ rơi xuống đáy bảng xếp hạng vì hiện chỉ hơn Hoàng Anh Gia Lai đúng 1 điểm.

Vòng 8 V-League diễn ra trong ngày 26-12 còn có trận cầu tâm điểm diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch Công an Hà Nội và B.Bình Dương lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play). Trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang) lúc 18 giờ, chủ nhà Khánh Hòa sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An (FPT Play).