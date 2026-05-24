Chiến sự Trung Đông ngày 24-5: Mỹ nói sắp có "tin tốt", Iran còn chờ Lãnh đạo Tối cao

Xuân Mai

(NLĐO) – Quyết định về thỏa thuận Mỹ - Iran phải có sự cho phép của Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 24-5: "Bất kỳ tuyên bố, phân tích hay lập trường nào dẫn đến sự chia rẽ trong xã hội, về cơ bản, đều là hành động tiếp tay cho những nỗ lực phá hoại của kẻ thù. Sẽ không có quyết định nào của đất nước được đưa ra nằm ngoài khuôn khổ của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và thiếu đi sự cho phép của nhà lãnh đạo tối cao. Việc điều hành đất nước đòi hỏi một quyết định thống nhất và sự tuân thủ của toàn thể".

Chiến sự Trung Đông ngày 10-5: Iran đàm phán nhưng không đầu hàng - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran về xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, "cơ bản được đàm phán xong" sau các cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực vào tối 23-5 (giờ Mỹ).

Ông Donald Trump cũng đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ông cho biết trên mạng xã hội những vấn đề và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện được thảo luận và sẽ sớm được công bố.

Trước đó, theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang ở thế "50/50" giữa việc đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran hoặc nối lại các cuộc không kích.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Mỹ đang nỗ lực hoàn tất một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng hội đàm với những người đồng cấp tại Qatar, Ai Cập và Oman.

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng sẽ có thêm thông tin về thỏa thuận tiềm năng với Iran cuối ngày 24-5. Ông nói đã có một số tiến triển trong 48 giờ qua về đề xuất có thể giúp giải quyết tình hình tại eo biển Hormuz.

Đề cập tới thỏa thuận tiềm năng giữa Iran và Mỹ, ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phía Israel, một nguồn thạo tin tiết lộ với tờ The Times of Israel rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cuộc họp an ninh kín vào tối 24-5 để thảo luận về thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Theo đài truyền hình Kan của Israel, Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ lo ngại với ông Donald Trump về hai điều khoản trong thỏa thuận. Một điều khoản liên quan đến lệnh ngừng bắn tại Lebanon và điều khoản còn lại liên quan đến việc trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Các nước ủng hộ

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 24-5 hoan nghênh những nỗ lực của ông Donald Trump nhằm thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông. Ông cho biết Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình và sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng hoan nghênh những tiến triển hướng tới một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Ông Starmer viết trên X: "Chúng ta cần một thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz". Nhà lãnh đạo Anh cũng cho rằng việc không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân là "vô cùng quan trọng".

Cùng với đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình thực thi thỏa thuận tiềm năng với Iran.

Theo Văn phòng Tổng thống Erdogan, thỏa thuận nhằm đảm bảo tự do lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ góp phần duy trì sự ổn định của khu vực, đồng thời giúp giảm bớt áp lực cho nền kinh tế toàn cầu.

Iran đang thắng thế trên bàn đàm phán với Mỹ?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định Iran đang đạt được nhiều kết quả có lợi trên bàn đàm phán với Mỹ, trong khi vấn đề hạt nhân sẽ còn bỏ ngỏ phía sau.

