Chiều 27-5, lộ diện người trúng giải độc đắc 11 vé xổ số miền Nam

Chiều 27-5, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc tìm ra khách hàng ở tỉnh An Giang trúng giải độc đắc vé số Bạc Liêu.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hồng Định

Khách hàng ở TPHCM và tỉnh An Giang trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi vé số của 2 đài là TPHCM và Bạc Liêu.

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 26-5, giải độc đắc (dãy số 085856) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Quan Vân ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đến chiều 27-5, thêm một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 11 vé Bạc Liêu đã liên hệ với đại lý vé số Hồng Định ở Chợ Mới, tỉnh An Giang để đổi thưởng 22 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng Châu ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải an ủi của vé số Bến Tre được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là các đại lý Thanh Bình, Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải an ủi của vé số Vũng Tàu trúng tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là các đại lý Như Ý 21, Phú Quý, Trường Phát (TPHCM) và Lộc Phát (Đồng Nai).