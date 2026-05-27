Chính thức ra mắt Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại Huế

Ngày 27-5, tại TP Huế, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) công bố quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại đây. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường trong hành trình xây dựng mô hình ĐH đa cơ sở sau 50 năm hình thành và phát triển.

Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, trao quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại Huế cho lãnh đạo nhà trường

Với thông điệp "Kết nối di sản - Lan tỏa tri thức - Mở rộng tương lai", việc ra mắt phân hiệu tại Huế được xem là bước đi chiến lược của UFM nhằm mở rộng không gian đào tạo, tăng cường kết nối vùng và gắn hoạt động giáo dục với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Tại buổi lễ, ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đánh giá việc thành lập Phân hiệu UFM tại Huế có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường, ngành tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Huế là địa phương giàu truyền thống văn hiến, có tiềm năng phát triển mạnh về văn hóa, du lịch, dịch vụ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, sự hiện diện của UFM tại đây mang ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối nguồn lực đào tạo với nhu cầu phát triển của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị phân hiệu cần phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng đồng bộ với cơ sở chính, lấy người học làm trung tâm và tăng cường gắn kết với chiến lược phát triển của TP Huế cũng như khu vực miền Trung. Đồng thời, phân hiệu cần trở thành cầu nối giữa nhà trường, địa phương, doanh nghiệp và người học; chú trọng phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa ĐH hiện đại, nhân văn.

Tiếp thu ý kiến tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng UFM, khẳng định việc ra mắt phân hiệu tại Huế là dấu mốc chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển của trường, thể hiện quyết tâm mở rộng không gian đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục trên phạm vi cả nước.

Nhà trường sẽ đầu tư đồng bộ về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và hệ sinh thái hỗ trợ người học nhằm bảo đảm phân hiệu tại Huế phát triển theo chuẩn chất lượng của trường. UFM cũng định hướng xây dựng phân hiệu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp của khu vực miền Trung, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, quản trị, marketing, du lịch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và quản trị công.

Phân hiệu UFM tại Huế có tổng diện tích đất là 99.224 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 59.575 m2. Trong đó, có 32 phòng học, phòng thực hành và 630 phòng ký túc xá. Năm 2026, phân hiệu tại đây tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu cho 5 ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kinh doanh quốc tế, kế toán và luật kinh tế.



