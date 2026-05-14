Chủ quan với triệu chứng đau lưng, người đàn ông phát hiện ung thư thận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chủ quan với triệu chứng đau lưng, người đàn ông phát hiện ung thư thận

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Với triệu chứng đau thắt lưng, ung thư thận thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý cột sống hay cơ xương khớp, khiến người bệnh chủ quan

Bệnh viện An Bình (TPHCM) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam T.V.H (45 tuổi, ngụ TPHCM) đến khám vì tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải suốt 2 tháng. 

Anh H. cho biết ban đầu chỉ nghĩ do làm việc nặng hoặc ngồi sai tư thế nên tự mua thuốc giảm đau về uống. Tuy nhiên, cơn đau không dứt mà có xu hướng tăng dần.

Kết quả siêu âm và chụp CT-Scan bụng cho thấy bệnh nhân có một khối u thận kích thước 3cm. May mắn, khối u vẫn còn khu trú trong bao thận, chưa có dấu hiệu xâm lấn hay di căn vùng lân cận. Đây được xác định là ung thư thận giai đoạn sớm.

img

Hướng dẫn phân độ ung thư thận

Theo ThS-BS Nguyễn Minh Duật, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, đau lưng do ung thư thận thường mang tính chất đau âm ỉ, dai dẳng ở một bên mạn sườn hoặc thắt lưng. Khác với đau lưng cơ năng (thường thuyên giảm khi nghỉ ngơi), cơn đau do u thận thường không thay đổi theo tư thế và có thể trở nên dữ dội hơn khi khối u phát triển gây căng bao thận.

Ngoài đau lưng, người dân cần lưu ý các dấu hiệu khác như: Tiểu máu (có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc chỉ phát hiện qua xét nghiệm). Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân. Sốt nhẹ dai dẳng hoặc thiếu máu.

img

Các bác sĩ phẫu thuật bảo tồn thận cho bệnh nhân

Với trường hợp của anh H, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u thận bán phần (cắt thận bảo tồn). Phương pháp này chỉ loại bỏ khối u và một phần mô lành xung quanh, giữ lại tối đa phần thận khỏe mạnh để đảm bảo chức năng bài tiết sau này.

Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm vì phải thực hiện khống chế mạch máu và cắt u, khâu lại nhu mô thận trong thời gian ngắn (thường dưới 30 phút) để tránh tổn thương thận vĩnh viễn do thiếu máu nuôi.

Sau phẫu thuật 4 ngày, sức khỏe anh H. hồi phục tốt, các chỉ số chức năng thận trong giới hạn bình thường và đã được xuất viện. Việc phát hiện ở giai đoạn sớm giúp bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh hoàn toàn rất cao mà không cần can thiệp hóa trị hay xạ trị bổ trợ phức tạp.

"Ung thư thận giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ rệt. Khi xuất hiện bộ ba triệu chứng điển hình: Tiểu máu, đau thắt lưng và sờ thấy khối u bụng thì thường bệnh đã ở giai đoạn muộn" - BS Duật khuyến cáo


Tin liên quan

AI và robot hỗ trợ bác sĩ xử lý ca ung thư dạ dày phức tạp

AI và robot hỗ trợ bác sĩ xử lý ca ung thư dạ dày phức tạp

(NLĐO) - Mục tiêu đưa những kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất trên thế giới đến Việt Nam để các bác sĩ trong nước có cơ hội cập nhật

Nghiên cứu mới: Cà phê giúp sống thọ và chống ung thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra cơ chế tác động của "ma trận" 1.000 hợp chất trong cà phê lên sức khỏe con người.

Bổ sung nhiều thuốc ung thư vào danh mục BHYT

(NLĐO) - Bộ Y tế đang đẩy nhanh việc bổ sung nhiều thuốc ung thư, thuốc có chi phí lớn vào danh mục BHYT nhằm giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

phẫu thuật nội soi bệnh nhân ung thư thận đau thắt lưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo