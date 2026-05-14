Chủ quan với triệu chứng đau lưng, người đàn ông phát hiện ung thư thận

Bệnh viện An Bình (TPHCM) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam T.V.H (45 tuổi, ngụ TPHCM) đến khám vì tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải suốt 2 tháng.

Anh H. cho biết ban đầu chỉ nghĩ do làm việc nặng hoặc ngồi sai tư thế nên tự mua thuốc giảm đau về uống. Tuy nhiên, cơn đau không dứt mà có xu hướng tăng dần.

Kết quả siêu âm và chụp CT-Scan bụng cho thấy bệnh nhân có một khối u thận kích thước 3cm. May mắn, khối u vẫn còn khu trú trong bao thận, chưa có dấu hiệu xâm lấn hay di căn vùng lân cận. Đây được xác định là ung thư thận giai đoạn sớm.

Hướng dẫn phân độ ung thư thận

Theo ThS-BS Nguyễn Minh Duật, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, đau lưng do ung thư thận thường mang tính chất đau âm ỉ, dai dẳng ở một bên mạn sườn hoặc thắt lưng. Khác với đau lưng cơ năng (thường thuyên giảm khi nghỉ ngơi), cơn đau do u thận thường không thay đổi theo tư thế và có thể trở nên dữ dội hơn khi khối u phát triển gây căng bao thận.

Ngoài đau lưng, người dân cần lưu ý các dấu hiệu khác như: Tiểu máu (có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc chỉ phát hiện qua xét nghiệm). Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân. Sốt nhẹ dai dẳng hoặc thiếu máu.

Các bác sĩ phẫu thuật bảo tồn thận cho bệnh nhân

Với trường hợp của anh H, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u thận bán phần (cắt thận bảo tồn). Phương pháp này chỉ loại bỏ khối u và một phần mô lành xung quanh, giữ lại tối đa phần thận khỏe mạnh để đảm bảo chức năng bài tiết sau này.

Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm vì phải thực hiện khống chế mạch máu và cắt u, khâu lại nhu mô thận trong thời gian ngắn (thường dưới 30 phút) để tránh tổn thương thận vĩnh viễn do thiếu máu nuôi.

Sau phẫu thuật 4 ngày, sức khỏe anh H. hồi phục tốt, các chỉ số chức năng thận trong giới hạn bình thường và đã được xuất viện. Việc phát hiện ở giai đoạn sớm giúp bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh hoàn toàn rất cao mà không cần can thiệp hóa trị hay xạ trị bổ trợ phức tạp.

"Ung thư thận giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ rệt. Khi xuất hiện bộ ba triệu chứng điển hình: Tiểu máu, đau thắt lưng và sờ thấy khối u bụng thì thường bệnh đã ở giai đoạn muộn" - BS Duật khuyến cáo



