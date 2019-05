Jude Law bí mật kết hôn lần hai

Năm 25 tuổi, Jude Law bén duyên với điện ảnh. Vai diễn trong phim The talented Mr. Ripley vào năm 2000 đã giúp Jude Law nhận được đề cử Oscar và BAFTA Awards ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sau đó 3 năm, anh tiếp tục nhận các đề cử Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA cho vai diễn trong bộ phim Cold mountain (2003). Diễn xuất của Jude Law nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn và được khán giả đón nhận tích cực. Dấu ấn của Jude Law được nối tiếp với: Alfie, The holiday, Closer, My blueberry nights…