Chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng

PV

Số ca sốt xuất huyết tại TP HCM tăng gần 65% so với cùng kỳ, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát diện rộng tại khu vực phía Nam trong năm 2026.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), tính đến ngày 31-5-2026, thành phố ghi nhận 17.718 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái) và 4 ca tử vong. Số ca mắc tăng đều ở toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu.

Sốt xuất huyết không chỉ bùng phát mùa mưa

Đáng chú ý, theo ThS.BS. Lê Hồng Nga - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), trước đây, chu kỳ của các đợt dịch sốt xuất huyết có quy mô lớn thường lặp lại khoảng 5 năm một lần. Những năm gần đây, quy luật này đã bắt đầu thay đổi, khoảng cách giữa các đợt bùng phát ngày càng ngắn hơn, rút xuống chỉ còn khoảng 3 - 4 năm.

Thực tế tại TP HCM, năm 2016 HCDC ghi nhận một đợt dịch lớn, đến năm 2019 tiếp tục xuất hiện đỉnh dịch mới và năm 2022 lại lặp lại một đợt dịch khác. Như vậy theo chu kỳ này, dự báo năm 2026, TP HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sẽ có một đợt bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng.

Chuyên gia lý giải, biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân quan trọng làm thay đổi quy luật dịch tễ của bệnh. Nhiệt độ tăng, mùa mưa kéo dài và thời tiết diễn biến thất thường tạo điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển quanh năm. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh tại các thành phố lớn đang khiến việc kiểm soát nguồn lây trở nên khó khăn hơn.

Chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng - Ảnh 1.

Theo chuyên gia, người từ 15 tuổi trở lên chiếm hơn 50% tổng số ca bệnh sốt xuất huyết, song thường có tâm lý chủ quan, nhập viện khi bệnh đã nặng. Ảnh: Hoàng Khánh

Năm nay, nhóm tuổi mắc bệnh từ 15 tuổi trở lên chiếm trên 50% tổng số ca bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh cao tập trung ở nhóm thanh thiếu niên và người có độ tuổi từ 16 - 30. Đây là nhóm thường xuyên học tập, làm việc và di chuyển tại các môi trường tập trung đông người nhưng lại có tâm lý chủ quan, ít áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt và hay nhầm lẫn sốt xuất huyết với sốt cảm cúm thông thường khiến dễ rơi vào tình trạng bệnh nặng.

Đã có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết trở nặng, suy đa tạng do người dân chủ quan, tự ý điều trị hoặc nhập viện muộn. Bên cạnh các di chứng hậu sốt xuất huyết, chi phí điều trị cho một ca bệnh nguy kịch có thể dao động từ 120 triệu đồng - 720 triệu đồng, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các gia đình.

Lầm tưởng thường gặp về sốt xuất huyết

Chuyên gia cho biết, nhiều người lầm tưởng nhà sạch sẽ thì không có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trên thực tế, muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết thường sinh sôi ở những nơi có nước sạch, đọng lại dài ngày. Khay nước dưới chậu cây, thùng chứa nước sinh hoạt, bình hoa, máng thoát nước, ly nhựa, hộp xốp bỏ ngoài trời sau cơn mưa… đều có thể trở thành nơi sinh sản lý tưởng.

Đặc biệt, chuyên gia dịch tễ lưu ý, bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc và tái mắc bệnh sốt xuất huyết vì virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết có 4 chủng, một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Thậm chí, người tái mắc sốt xuất huyết lần sau có thể có nguy cơ diễn tiến nặng hơn so với lần mắc trước đó.

Chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng - Ảnh 2.

Vắc xin giúp tạo ra miễn dịch chủ động đối với cả 4 tuýp huyết thanh của virus Dengue gây sốt xuất huyết. Ảnh: Hoàng Khánh

Trước diễn biến dịch tễ phức tạp hiện nay, ThS.BS. Tôn Thất Cảnh Trí - Quản lý chuyên môn Y khoa, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu lưu ý cách chủ động phòng bệnh cho cả gia đình:

Thứ nhất là bảo vệ bản thân khỏi muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày, dùng kem/xịt chống muỗi, lắp lưới chống muỗi cửa sổ, cửa ra vào, dùng điều hòa hoặc quạt để hạn chế muỗi.

Thứ hai là ngăn ngừa muỗi sinh sản bằng cách loại bỏ ao tù nước đọng, đậy kín bể nước, thả cá diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi khi có dịch theo hướng dẫn y tế.

Thứ ba là tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết. Đây là công cụ dự phòng chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng. Hiện vắc xin phòng sốt xuất huyết Dengue đã có ở hệ thống trung tâm tiêm chủng, dành cho đối tượng từ 4 tuổi trở lên và đạt hiệu quả bảo vệ hơn 80% đối với nguy cơ mắc bệnh và trên 90% trong việc giảm nguy cơ nhập viện và mắc bệnh nặng.

Cuối cùng, nếu bị sốt xuất huyết, điều quan trọng là phải nghỉ ngơi, uống nhiều nước; sử dụng acetaminophen (paracetamol) để giảm đau, hạ sốt, tránh sử dụng các loại thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen và aspirin. Hãy theo dõi các triệu chứng nghiêm trọng và liên hệ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Ghi nhận tại Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, từ đầu năm 2026 đến nay, người dân quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp phòng bệnh, số lượng khách hàng tìm hiểu và tiêm phòng sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Trong đó, các gia đình chiếm 60%. Đơn vị cho biết luôn đảm bảo an toàn tiêm chủng, nguồn cung và liên tục cập nhật danh mục vắc xin mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng - Ảnh 3.Long Châu ký kết chiến lược chăm sóc sức khỏe hô hấp cho người dân

(NLĐO)- Chương trình chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng được Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM chính thức khởi động

sốt xuất huyết Long Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo