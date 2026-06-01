CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng

Tường Phước (Ảnh: CLB CAHN, FPT Play)

(NLĐO) - Đánh bại Becamex TP HCM với tỉ số 2-1, CLB Công an Hà Nội tạo nên màn đăng quang giải V-League đáng nhớ tối 31-5

Trong ngày chính thức nâng cúp vô địch LPBank V.League 1-2025/26 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế số 1 bằng chiến thắng 2-1 trước Becamex TP HCM. Trái ngược với bầu không khí lễ hội của "tân vương", đội bóng đất Thủ lại chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khi nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tân vương không nương chân

Dù đã sớm đăng quang trước 3 vòng đấu, Công an Hà Nội vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong ngày nhận cúp. Đó được xem là lời khẳng định cho tham vọng xây dựng hình ảnh nhà vô địch thực thụ, không đá giữ chân hay buông xuôi khi đã hoàn thành mục tiêu.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng - Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng - Ảnh 2.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng - Ảnh 3.

ông Hồ Nam Tiến (giữa), Chủ tịch Ngân hàng LPBank, trao thưởng cho đội vô địch mùa giải

Trước đối thủ đang "khát" điểm để trụ hạng, đội chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng áp đặt thế trận. Sức ép liên tục được tạo ra và giúp họ có 2 bàn thắng dẫn trước sau 46 phút thi đấu. Becamex TP HCM vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và tìm được 1 bàn gỡ nhưng đẳng cấp cùng chiều sâu lực lượng của Công an Hà Nội vẫn tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Chiến thắng 2-1 giúp thầy trò HLV Polking khép lại ngày hội đăng quang bằng trọn vẹn niềm vui. Nhà vô địch V-League mùa này tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể khi duy trì được động lực thi đấu ngay cả khi không còn áp lực điểm số.

Becamex TP HCM tự đẩy mình vào thế khó

Nếu chiến thắng của Công an Hà Nội là lời khẳng định sức mạnh thì thất bại của Becamex TP HCM lại phản ánh một mùa giải đầy bất ổn. Đội bóng từng nhiều năm được xem là thế lực của V-League đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng đúng vào giai đoạn quyết định nhất mùa bóng.

Việc "trắng tay" tại Hàng Đẫy khiến Becamex TP HCM tiếp tục mắc kẹt ở nhóm cuối bảng. Nguy hiểm hơn, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như PVF-CAND hay Đà Nẵng đều có những kết quả thuận lợi ở vòng 25, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng đến vòng cuối cùng. Chỉ một cú sẩy chân nữa, đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể phải trả giá đắt sau nhiều mùa giải trụ hạng thành công.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng - Ảnh 4.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng - Ảnh 5.

CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng - Ảnh 6.

Alan và Artur lập công trong ngày CAHN đăng quang V-League

Điều khiến người hâm mộ lo lắng không chỉ nằm ở điểm số mà còn là phong độ. Becamex TP HCM liên tục đánh mất lợi thế trong các trận cầu then chốt, hàng công thiếu sắc bén trong khi hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm. Những vấn đề tồn tại suốt mùa giải đang bộc lộ rõ nhất vào thời điểm sinh tử.

V-League 2025-2026 đã tìm ra nhà vô địch từ sớm, nhưng cuộc chiến trụ hạng vẫn nóng bỏng đến nghẹt thở. Trong ngày Công an Hà Nội nâng cao chiếc cúp danh giá, Becamex TP HCM lại phải đối diện thực tế phũ phàng rằng số phận của họ vẫn đang treo lơ lửng trước vòng đấu cuối, có cùng 21 điểm với Đà Nẵng và PVF-CAND, tạm đứng áp chót bảng xếp hạng.

Vào lúc này, đội bóng đất Thủ không còn quyền tự mắc sai lầm nếu muốn tiếp tục hiện diện ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mùa tới.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Vòng 23 V-League: CAHN đăng quang sớm, PVF-CAND trở lại chót bảng

Vòng 23 V-League: CAHN đăng quang sớm, PVF-CAND trở lại chót bảng

(NLĐO) - V-League 2025-2026 đã xác định được nhà vô địch ở vòng 23, song cuộc đua top 3 và trụ hạng sẽ tiếp tục gay cấn đến khi giải đấu hạ màn.

Clip: Nguyễn Đình Bắc lập công, CAHN thắng trận derby ngành Công An

(NLĐO) - Đá sân khách, nhưng CAHN vẫn chơi áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng chung cuộc 3-0 tối 19-4, trong đó có pha lập công của Đình Bắc

CLB Becamex TP HCM rơi vào thế "chân tường"

Từ vị thế ứng viên đua tranh vô địch các giải quốc nội, đội bóng đất Thủ khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng với chuỗi phong độ kém cỏi

bóng đá Việt Nam người hâm mộ V-League công an hà nội CLB CAHN vô địch V-League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo