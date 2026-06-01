CLB Công an Hà Nội thắng thuyết phục Becamex TP HCM, đăng quang V-League hoành tráng

Trong ngày chính thức nâng cúp vô địch LPBank V.League 1-2025/26 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế số 1 bằng chiến thắng 2-1 trước Becamex TP HCM. Trái ngược với bầu không khí lễ hội của "tân vương", đội bóng đất Thủ lại chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khi nguy cơ xuống hạng đang hiện hữu hơn bao giờ hết.

Tân vương không nương chân

Dù đã sớm đăng quang trước 3 vòng đấu, Công an Hà Nội vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong ngày nhận cúp. Đó được xem là lời khẳng định cho tham vọng xây dựng hình ảnh nhà vô địch thực thụ, không đá giữ chân hay buông xuôi khi đã hoàn thành mục tiêu.

ông Hồ Nam Tiến (giữa), Chủ tịch Ngân hàng LPBank, trao thưởng cho đội vô địch mùa giải

Trước đối thủ đang "khát" điểm để trụ hạng, đội chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng áp đặt thế trận. Sức ép liên tục được tạo ra và giúp họ có 2 bàn thắng dẫn trước sau 46 phút thi đấu. Becamex TP HCM vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và tìm được 1 bàn gỡ nhưng đẳng cấp cùng chiều sâu lực lượng của Công an Hà Nội vẫn tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Chiến thắng 2-1 giúp thầy trò HLV Polking khép lại ngày hội đăng quang bằng trọn vẹn niềm vui. Nhà vô địch V-League mùa này tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể khi duy trì được động lực thi đấu ngay cả khi không còn áp lực điểm số.

Becamex TP HCM tự đẩy mình vào thế khó

Nếu chiến thắng của Công an Hà Nội là lời khẳng định sức mạnh thì thất bại của Becamex TP HCM lại phản ánh một mùa giải đầy bất ổn. Đội bóng từng nhiều năm được xem là thế lực của V-League đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng đúng vào giai đoạn quyết định nhất mùa bóng.

Việc "trắng tay" tại Hàng Đẫy khiến Becamex TP HCM tiếp tục mắc kẹt ở nhóm cuối bảng. Nguy hiểm hơn, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như PVF-CAND hay Đà Nẵng đều có những kết quả thuận lợi ở vòng 25, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng đến vòng cuối cùng. Chỉ một cú sẩy chân nữa, đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể phải trả giá đắt sau nhiều mùa giải trụ hạng thành công.

Alan và Artur lập công trong ngày CAHN đăng quang V-League

Điều khiến người hâm mộ lo lắng không chỉ nằm ở điểm số mà còn là phong độ. Becamex TP HCM liên tục đánh mất lợi thế trong các trận cầu then chốt, hàng công thiếu sắc bén trong khi hệ thống phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm. Những vấn đề tồn tại suốt mùa giải đang bộc lộ rõ nhất vào thời điểm sinh tử.

V-League 2025-2026 đã tìm ra nhà vô địch từ sớm, nhưng cuộc chiến trụ hạng vẫn nóng bỏng đến nghẹt thở. Trong ngày Công an Hà Nội nâng cao chiếc cúp danh giá, Becamex TP HCM lại phải đối diện thực tế phũ phàng rằng số phận của họ vẫn đang treo lơ lửng trước vòng đấu cuối, có cùng 21 điểm với Đà Nẵng và PVF-CAND, tạm đứng áp chót bảng xếp hạng.

Vào lúc này, đội bóng đất Thủ không còn quyền tự mắc sai lầm nếu muốn tiếp tục hiện diện ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mùa tới.