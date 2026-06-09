CLIP Công an TPHCM công bố lời khai "luật ngầm" tại Chành cua 46

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP Công an TPHCM công bố lời khai "luật ngầm" tại Chành cua 46

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản tại Chành cua 46 với những "luật ngầm" đáng sợ

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Chành cua 46 (địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TPHCM).

CLIP Công an TPHCM công bố lời khai "luật ngầm" tại Chành Cua 46 - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án

Công an TPHCM xác định Lâm Bích Dung (SN 1977) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986) hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo.

Lời khai của Lâm Bích Dung tại Công an TPHCM 

Tại cơ quan điều tra Dung khai đã cản trở giao thông, đập phá xe của những người mua bán cua từ miền Tây lên TPHCM. Mục đích để những nạn nhân lo sợ, phải đem cua vào Chành cua 46 của Dung và để khuếch trương tên tuổi trong giới kinh doanh cua.

Ngoài ra, Dung còn phân công đàn em theo dõi xe từ đâu chạy lên TPHCM, chạy lên tới đâu sẽ báo cho Dung để Dung ra lệnh cho người đi đập xe.

Nạn nhân rất bất an với đường dây bảo kê này

Lúc đầu chở cua bình thường tuy nhiên sau đó có người đến yêu cầu phải đưa cua qua Chành cua 46 với giá 30.000 đồng mỗi thùng.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu - Phó Đội trưởng Đội Trọng án (PC02) Công an TPHCM - thông tin

"Ban đầu tôi không chịu nên bị đe doạ, sau đó xe chở cua liên tục bị đập hư hỏng. Ngoài ra, vựa cua ở Cà Mau cũng bị đe doạ; đỉnh điểm là có đối tượng cố tình gây ra tai nạn với xe chở cua trên cao tốc để hàng hoá trễ giờ, cua chết, gây thiệt hại cho người giao bán cua. Trong ngành vận chuyển, mua bán cua khi nghe đến Chành 46 thì ai cũng sợ" - nạn nhân chia sẻ.

Đây là kết quả đấu tranh chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Công an TPHCM xác lập, tập trung điều tra trong suốt 8 tháng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm pháp.

Kết quả chuyên án cũng thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về triển khai đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46

Công an TPHCM bắt khẩn cấp bà trùm điều hành "luật ngầm" tại Chành cua 46

(NLĐO) - Sau thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã bắt giam 17 đối tượng cộm cán, xây dựng "luật ngầm" tại Chành cua 46.

Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành

(NLĐO) - Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành do có hành vi sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc Bộ sưu tập "Thư từ phố thị"

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên có hành vi sản xuất giày giả các thương hiệu được bảo hộ

khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản TPHCM gây rối trật tự Công an TPHCM trấn áp tội phạm thực phẩm bẩn Chành Cua 46
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo