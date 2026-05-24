CLIP: Lốc xoáy ở Cà Mau, nhiều nhà dân bị thiệt hại

Tối 24-5, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra mưa giông kèm theo lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân bị thiệt hại

Một căn nhà của người dân ở Cà Mau bị thiệt hại do hiện tượng thời tiết cực đoan

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa giông kèm theo lốc xoáy đã khiến 3 căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn cùng 35 căn bị tốc mái và vách nhà.

Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng khiến nhiều nhà dân tại các xã Vĩnh Phước và Phong Thạnh bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại các "điểm nóng" để hỗ trợ người dân dọn dẹp, di dời tài sản… Đồng thời, xác định mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình để hỗ trợ theo quy định.