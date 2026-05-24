Có hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện xét đặc xá năm 2026

Chiều 24-5, chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, yêu cầu việc xét duyệt phải được thực hiện công khai, minh bạch, thận trọng và kỹ lưỡng đối với từng trường hợp cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh chính sách nhân đạo, khoan hồng đối với người phạm tội là truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Pháp luật Việt Nam vừa bảo đảm tính nghiêm minh trong xử lý tội phạm, đặc biệt với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, tái phạm nguy hiểm; đồng thời thể hiện sự khoan hồng đối với những người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội, tạo điều kiện để họ sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, từ khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá đến nay, Nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho hơn 118.000 người. Phần lớn người được đặc xá sau khi trở về địa phương đã ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỉ lệ tái phạm tương đối thấp. Công tác đặc xá những năm qua bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và nhiệm vụ đối ngoại, nhận được sự đồng tình của nhân dân và đánh giá tích cực từ dư luận quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), chào mừng Đại hội XIV của Đảng và thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI cùng Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 457 ngày 7-4-2026 về đặc xá năm 2026 và Quyết định số 481 ngày 9-4-2026 về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá.

Thực hiện các quyết định này, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành hướng dẫn triển khai cụ thể. Theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ, dù thời gian chuẩn bị ngắn và khối lượng công việc lớn với hơn 10.000 hồ sơ, các bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực của Hội đồng, cùng Tòa án nhân dân tối cao đã khẩn trương triển khai, bảo đảm công tác xét đặc xá được thực hiện đúng quy định pháp luật, chặt chẽ và đúng tiến độ.

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách không đủ điều kiện và hồ sơ của những người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các thành viên Hội đồng tập trung rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp, bảo đảm việc xét duyệt đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá năm nay.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) cho biết các tổ thẩm định liên ngành đã kiểm tra, thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo cơ quan này, việc xét, đề nghị đặc xá được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch. Hồ sơ được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của các cơ quan chức năng và sự giám sát của tổ chức xã hội cùng nhân dân.

Đại diện Bộ Công an cho rằng để công tác đặc xá năm 2026 đạt hiệu quả, các cấp, ngành và địa phương cần quan tâm hơn đến công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền, đoàn thể và người dân, tránh kỳ thị, tạo điều kiện để người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan chức năng cũng được đề nghị tăng cường hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ vay vốn đối với những trường hợp khó khăn nhằm hạn chế tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Sau cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp danh sách phạm nhân đủ điều kiện, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá theo quy định.

